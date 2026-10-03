L’Inter d’Escaldes mostra una bona versió en l’amistós contra el Rodez, equip que s’imposa en el tram final (2-0)

L’Inter d’Escaldes ha completat un exigent test de preparació davant el Rodez, conjunt de la Ligue 2 francesa, en un partit en què ha ofert una bona imatge i ha disposat de diverses ocasions per avançar-se en el marcador. Des de l’inici, els escaldencs han mostrat personalitat amb pilota i han aconseguit instal·lar-se en camp rival. Domi ha avisat amb una falta directa que ha marxat per poc, mentre que Soule també ha disposat d’una bona oportunitat per obrir el marcador.
Faysal ho ha intentat més tard amb un xut desviat. Tot i el domini tricolor, l’equip gal també ha generat algunes arribades. En aquest sentit, Álex ha estat providencial en una acció defensiva per tapar un xut de Nagera i Pochettino ha respost amb seguretat quan ha estat necessari. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat, l’Inter ha mantingut la iniciativa tot i presentar un 11 completament renovat. Borja ha disposat de diverses ocasions molt clares: primer amb una rematada dins l’àrea que ha aturat el porter, després amb un xut que ha fregat el pal i, poc més tard, amb una vaselina que també ha trobat la resposta del porter francès. Yerai també ho ha provat en el tram final. Quan els de Felip Ortiz semblaven més a prop del gol, el partit ha canviat en els últims minuts. Al 85’, Essimi ha connectat un xut que, després de desviar-se en Joly, ha acabat al fons de la xarxa. Tres minuts més tard, Nsona ha fet el 2-0 definitiu al segon pal després d’una centrada del mateix Essimi.