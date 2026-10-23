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Pol Forcada Quevedo
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Entrevista

Albert Arenas, campió de Supersport: «Encara tinc molt per demostrar, o per respondre’m, ‘de què més soc capaç?'»

Sis anys després de proclamar-se campió de Moto3, torna a tocar el cel del motociclisme amb la conquesta d'un certamen en el qual s'estrenava

Sis anys després de proclamar-se campió del món de Moto3, Albert Arenas ha tornat a tocar el cel del motociclisme amb la conquesta del Mundial de Supersport en la seva estrena. Resident a Andorra des de finals del 2019, el pilot gironí ha trobat en aquesta nova etapa esportiva una oportunitat per recuperar sensacions, reafirmar el seu potencial i deixar enrere els dubtes acumulats durant cinc temporades a Moto2. Ara, amb el segon títol mundial al palmarès i la mirada posada en un possible salt a Superbikes, repassa el camí recorregut, les ambicions que encara manté intactes i el paper que ha tingut el Principat en el seu creixement personal i professional.

Albert Arenas

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