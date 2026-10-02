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Pol Forcada Quevedo
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Futbol nacional

La FAF dona la raó a l’Inter d’Escaldes en la impugnació del matx davant l’Esperança per alineació indeguda

El Comitè de Competició atorga la victòria als escaldencs per 0-3 i s'uneixen a l'FC Santa Coloma al capdavant de la classificació amb ple de triomfs

El Comitè de Competició i Disciplina de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha estimat íntegrament la impugnació presentada per l’Inter d’Escaldes arran el partit de la primera jornada de lliga en la qual es va enfrontar a l’Esperança. Així ho ha comunicat aquesta tarda el club, indicant que la resolució confirma que l’equip de la capital va incórrer en alineació indeguda en inscriure i fer participar un jugador que es trobava subjecte a una sanció ferma d’un partit de suspensió.

Així doncs, el Comitè ha declarat l’Esperança perdedor del duel i ha atorgat la victòria als escaldencs per 0-3, tot i que el resultat va ser llavors de 2-2. Val a dir que la resolució ha estat dictada en primera instància i pot ser objecte de recurs davant el Comitè d’Apel·lació en el termini de tres dies hàbils des de la seva notificació. En tot cas, l’Inter ha sumat els tres punts i se situa al capdavant de la classificació de la Lliga Multisegur Assegurances juntament amb l’FC Santa Coloma, ambdós amb nou punts i ple de triomfs.

Amistós a Rodez

D’altra banda, l’Inter disputarà demà (15.00 hores) un amistós contra el Rodez Aveyron Football, conjunt de la Ligue 2 francesa, en una nova prova de preparació abans dels pròxims compromisos oficials. L’expedició escaldenca hi viatja aquest divendres i aprofitarà el duel per continuar acumulant ritme competitiu en un tram de temporada en què té a l’horitzó la Conference League.

L’Inter d’Escaldes, present a la reunió de l’EFC, en la qual genera sinergies amb els principals equips del continent

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Entrevistes esportives
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic

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