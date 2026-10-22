L’Inter planta cara però cau contra l’Universitatea Craiova en l’estrena de Conference League a Encamp (1-3)

L’Inter d’Escaldes no ha pogut evitar la derrota davant l’Universitatea Craiova (1-3) en el segon partit de Conference League en una jornada que, malgrat el resultat, quedarà marcada en la història del futbol andorrà. I és que el conjunt blau-i-negre ha disputat el primer matx d’una fase de lliga d’una competició europea celebrat al Principat, una fita que ha acabat amb el triomf del conjunt romanès, el primer d’aquest país que aconsegueix imposar-se a l’Inter jugant al Principat.
Tot just començar ha arribat la diana romanesa, tot plegat amb molta verticalitat des d’un servei de porteria que ha clos amb Carlos Mora fent des de la dreta una centrada mil·limètrica dins l’àrea que Assad Al Hamlawi no ha errat a boca de canó (3′). En un tancar i obrir d’ulls, una jugada similar per l’altra banda ha suposat el 0-2 després que Nicușor Bancu li servís un regal dins l’àrea a Ștefan Baiaram, qui no ha errat (5′). Cinc minuts i 100% d’efectivitat dels Lleons de Bănie.
Els escaldencs han volgut refer-se dominant l’esfèrica, i a poc s’han quedat de retallar distàncies amb una magnífica passa d’Anwar Hernández a l’esquena de la defensa rival que Domi Berlanga ha rebut per quedar-se tot sol davant el porter rival, Laurențiu Popescu, qui ha tret el peu per evitar el gol ‘cantat’ (15′). Ha servit els de Felip Ortiz per posar una marxa més, tot i que tampoc s’ha pogut traduir en arribades més enllà de mantenir la possessió i anar, això sí, avançant metres de mica en mica. En tot cas, la més clara abans de la mitja part ha estat per a l’Știința (sobrenom del conjunt romanès) amb un xut llunyà de João Lameira que, després d’enverinar-se en tocar amb Hernández, ha obligat a Javi Díaz fer mèrits dels seus reflexos per refusar (36′).
A la represa, el porter sevillà ha tornat a aparèixer per aturar i enviar a córner una canonada de Vladimir Screciu des de dins l’àrea (52′). El guió s’ha mantingut com al final del primer temps i sent els locals quins duien la iniciativa, i així Borja Arellano, fent el que millor sap, l’ha tingut a tocar. Era el minut 63 quan s’ha adormit en un mà a mà, però l’acció ha acabat amb fora de joc. Els escaldencs ho han continuat intentant i, com a la tercera va la vençuda, el davanter de Las Pedroñeras, municipi castellanomanxec, ha trobat el premi.
Doncs, ha rebut una espectacular picadeta de Pablo Molina per, escorçat dins l’àrea i de primeres, creuar l’esfèrica perquè fos impossible per a Popescu i col·locar l’1-2 (77′). Al cap de 10 minuts, però, les seves opcions han finalitzat quan Simon Elisor ha transformat una passada lateral d’Alexandru Cicâldău, sentenciant amb el definitiu 1-3. El pròxim duel europeu de l’Inter serà el 5 de novembre visitant l’Estrella Roja de Belgrad (18.45 hores).