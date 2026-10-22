Gina del Rio apunta al top30 de la Copa del Món mentre Irineu Esteve prioritza retrobar-se amb el seu millor nivell

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat aquest dijous a Creand els objectius de l’equip d’esquí de fons per a l’entrant temporada, marcada per dues situacions ben diferents. Per una part, Gina del Rio aspira a consolidar-se entre les 30 millors corredores de la Copa del Món, mentre que Irineu Esteve afronta una recuperació progressiva després de ser diagnosticat amb la síndrome POTS. Així, el director de la secció d’esquí de fons, Xabier del Val, ha comentat que la preparació de del Rio s’ha desenvolupat segons les previsions, mentre que Esteve ha necessitat adaptar els entrenaments a la seva evolució física. «L’objectiu principal és que ell torni a recuperar les sensacions, que la salut el respecti i, si respectem aquestes dues premisses, la resta arribarà», ha remarcat.
Doncs, la tricolor començarà la temporada a Ruka amb la intenció de participar en pràcticament totes les cites del calendari mundialista, tot i que seleccionarà les curses per evitar una acumulació excessiva d’esforços. En aquesta línia, del Rio ha explicat que vol continuar competint tant en esprint com en distància, sense especialitzar-se encara en cap de les dues disciplines: «La idea de la temporada que ve és intentar ser més regular. Els canvis que hem fet també a nivell d’entrenament crec que ajudaran a això». A banda de buscar més presència al top30, també es planteja completar el Tour de Ski, competir al Mundial de Falun i lluitar pel dorsal verd de la categoria sub23 en la que serà la seva última temporada amb aquesta condició.
«Sobretot seria tornar a trobar el nivell que tenia fa dos anys o fins i tot el setembre passat. Poder tornar a la Copa del Món i sentir que puc estar allà donant guerra seria el principal» – Irineu Esteve
La situació d’Esteve és més incerta després d’uns mesos complicats pels problemes de salut. L’esquiador ha reconegut que abans del diagnòstic patia espasmes musculars, taquicàrdies i marejos que dificultaven tant els entrenaments com el dia a dia, i tot i que des de finals d’agost i principis de setembre ha experimentat una millora notable, encara necessita controlar les càrregues de treball per evitar recaigudes. «Amb un mes i mig d’entrenaments bastant bons he millorat moltíssim», ha remarcat, a la vegada admetent que encara no pot establir terminis concrets. «Sobretot seria tornar a trobar el nivell que tenia fa dos anys o fins i tot el setembre passat. Poder tornar a la Copa del Món i sentir que puc estar allà donant guerra seria el principal», ha afirmat en ser preguntat quin seria un balanç positiu en finalitzar el curs.
En aquest context, del Val ha confirmat que Esteve no participarà en les tres primeres cites de la Copa del Món del desembre i que el seu retorn es decidirà en funció de les sensacions i dels resultats dels tests previstos a principis de novembre a França. L’objectiu inicial és valorar la possibilitat de competir en proves FIS o de la Copa d’Europa abans de tornar al màxim circuit internacional. En relació, Esteve ha abordat l’impacte psicològic de la situació: «Ha sigut bastant dur, sobretot abans de diagnosticar tot això. Jo sabia que el meu cos no tirava, em trobava bastant malament i no sabia per què». Malgrat les dificultats, ha assegurat que actualment es troba «mentalment bastant fort» i que confia a continuar progressant.
Una de les principals novetats de la temporada serà la integració dels dos esquiadors en l’estructura de preparació de material de l’equip francès de Copa del Món, el qual els permetrà disposar de més recursos humans i tècnics per a l’enceratge i la selecció dels esquís. El director de la secció d’esquí de fons de la FAE ha defensat que aquesta col·laboració representa «un pas endavant que calia fer per posar-nos al nivell de la resta dels equips», tot precisant que fins ara «no ens faltava coneixement, ens faltava força humana».