L’Inter empata amb el Drita i deixa l’eliminatòria totalment oberta abans de jugar la setmana vinent a Encamp (2-2)

L’Inter d’Escaldes es jugarà l’accés al quadre principal de la Conference League la setmana vinent a Encamp després d’empatar avui en la visita al Drita. El resultat ha estat de 2-2 després de dos gols matiners de Hajdin Salihu i Domi Berlanga, als quals s’ha afegit un de Blerim Krasniqi a les acaballes de la primera meitat i un de David López a l’hora d’encontre.
No s’equivocava el míster escaldenc, Felip Ortiz, en dir que el duel seria ben diferent del del Flora Tallinn, perquè a la primera que han tingut els kosovars, han encetat el marcador. Només havien passat quatre minuts de joc quan Salihu ha rematat amb la testa una falta llançada per William Baetenper batre Javi Díaz. Anwar Hernández (8′) i Soule Sidibe (10′) han volgut replicar després, però qui s’ha encarregat de fer l’1-1 ha estat Berlanga. L’extrem espanyol ha rebut en llarg al vèrtex de l’àrea i, amb una diagonal que ha deixat assegut el seu parell, ha acabat encanonant pel primer pal (13′).
Els tricolor han mantingut la iniciativa, i a poc s’ha quedat López de signar un golàs quan ha servit una falta molt llunyana que s’ha anat enverinant fins a tocar la creueta (18′). Quan millor semblaven estar els andorrans, menys s’ha vist sobre el verd més enllà de dues accions dels locals, els quals han anat incrementant la intensitat. Així, abans de la mitja part, s’han tornat a avançar gràcies a Krasniqi, qui ha empès dins l’àrea una molt bona passada d’Igball Jashari per sobre la defensa (42′).
A la represa, les mateixes sensacions, i amb els de la ciutat de Gjilani gaudint d’un tir obert de Raddy Ovouka que, amb l’esquerra, ha enviat directe a les mans del porter sevillà de l’Inter (49′). De mica en mica s’ha girat el torn i López, aprofitant un refús i la mala col·locació de Faton Maloku, ha engaltat de primeres, i des de la frontal, la pilota al fons de la xarxa per igualar de nou el matx (56′). L’ha tingut al cap de ben poc Borja Arellano, qui no ha pogut rematar una passada de la mort de Faysal Chouaib després de recuperar en pressió alta (59′).
Amb tot parell, una mala sortida de Díaz, tirant-se a sobre d’un rival, ha acabat amb una revisió per possible penal, però, per sort per als pirenaics, l’acció ha clos amb falta (68′). Arellano ha tingut a les seves botes l’última perillosa, a la carrera a l’esquena de la defensa fins que s’ha vist forçat pel defensor i ha xutat a l’exterior de la xarxa del primer pal (73′). La tornada serà dijous vinent al Nou Estadi de la FAF (19.00 hores).