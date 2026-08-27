L’Igualada Hoquei Club, vigent campió de l’OK Lliga espanyola, tria Andorra la Vella per preparar la nova temporada

L’Igualada Hoquei Club, vigent campió de l’OK Lliga espanyola, ha escollit Andorra la Vella per fer un estatge de pretemporada. El conjunt català, sis vegades campió d’Europa, entrena aquest dijous i divendres al pavelló de l’Estadi Comunal Joan Samarra en el marc de la preparació de la nova temporada, en què tornarà a competir a la Champions League. Així, la cònsol menor de la capital, Olalla Losada, ha visitat aquest dijous l’equip per donar-li la benvinguda a la parròquia i conèixer de primera mà el treball que desenvolupa durant l’estada.
En aquest sentit, ha celebrat que el conjunt hagi triat la parròquia per fer l’estada i ha posat en valor el potencial d’Andorra la Vella com a destinació per a concentracions esportives. «És una satisfacció que un equip de l’elit europea com l’Igualada ens esculli per preparar una temporada tan exigent. Tenim unes bones instal·lacions esportives i un entorn que permet combinar els entrenaments amb la preparació física i les activitats a l’aire lliure», ha afirmat.
«Hem triat Andorra perquè ara mateix el clima és molt millor, no fa tanta calor, les instal·lacions estan molt bé i, a més, podem fer alguna ruta caminant amb l’equip» – Marc Muntané
La delegació de l’Igualada està formada per tota la plantilla, gran part de l’equip tècnic i dos directius. Durant l’estatge de dos dies, l’equip combina les sessions a la pista i al gimnàs amb activitats de grup destinades a reforçar la cohesió abans que tres jugadors de la plantilla s’incorporin a les respectives seleccions.
L’entrenador de l’Igualada Hoquei Club, Marc Muntané, ha comentat que l’objectiu és «fer uns dies de cohesió, amb activitats en grup i també sessions a pista i al gimnàs». També ha destacat les condicions que ofereix la parròquia: «Hem triat Andorra perquè ara mateix el clima és molt millor, no fa tanta calor, les instal·lacions estan molt bé i, a més, podem fer alguna ruta caminant amb l’equip».