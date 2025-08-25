Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El darrer partit entre el MoraBanc Andorra i l'Hiopos Lleida, al Toni Martí. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet

L’Hiopos Lleida serà finalment el rival del MoraBanc Andorra en la vuitena edició del Trofeu d’Escaldes-Engordany

El convidat inicial era La Laguna Tenerife, però en ser el conjunt contra qui s'enfrontaran en l'estrena de l'ACB a casa van decidir no disputar-lo

L’Hiopos Lleida serà finalment el rival del MoraBanc Andorra en la vuitena edició del Trofeu d’Escaldes-Engordany. Així ho ha comunicat el conjunt tricolor aquest migdia, després d’anunciar el dissabte que s’havia arribat a un acord amb qui anava a ser inicialment el convidat, La Laguna Tenerife, per no disputar-lo. El duel, programat pel dissabte 13 de setembre a les 19.00 hores, no el jugaran davant els canaris perquè és el rival de l’estrena lliguera al pavelló Toni Martí, l’11 o el 12 d’octubre.

El MoraBanc Andorra estrenarà la temporada a la pista de l’UCAM Múrcia el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Talls i afectacions al trànsit aquest dijous i divendres: tot el que has de saber de les etapes 6 i 7 de La Vuelta a Andorra
L’FC Andorra es trasllada durant dos dies a Encamp per donar impuls a la campanya d’abonats
Felip Gallardo dimiteix com a president del VPC per motius de salut “que requereixen tota la meva atenció”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Alonso remarca la importància de mantenir la mentalitat guanyadora en una lliga “molt llarga i complicada”
  • Esports
Galimany s’endú la Copa Pirineu de golf després d’un play-off decisiu a Aravell i es confirma com a campió ‘Scratch’
  • Esports
L’FC Andorra signa una victòria de prestigi a Saragossa amb gols de Lauti, Dani Villahermosa i Gael Alonso (1-3)
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu