L’Hiopos Lleida serà finalment el rival del MoraBanc Andorra en la vuitena edició del Trofeu d’Escaldes-Engordany. Així ho ha comunicat el conjunt tricolor aquest migdia, després d’anunciar el dissabte que s’havia arribat a un acord amb qui anava a ser inicialment el convidat, La Laguna Tenerife, per no disputar-lo. El duel, programat pel dissabte 13 de setembre a les 19.00 hores, no el jugaran davant els canaris perquè és el rival de l’estrena lliguera al pavelló Toni Martí, l’11 o el 12 d’octubre.