  • El calendari de l'ACB s'ha fet públic aquest dilluns. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra estrenarà la temporada a la pista de l’UCAM Múrcia el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre

La visita del Reial Madrid serà el primer matx a la Bombonera en l'any 2026, mentre que la del Barça tancarà la competició a finals de maig

Aquest dilluns, l’ACB ha publicat el calendari per la temporada 2025/2026. Així, el MoraBanc Andorra donarà el tret de sortida a la temporada a l’exigent pista de l’UCAM Múrcia el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. El cap de setmana següent arribarà el primer duel al pavelló Toni Martí amb un partit d’alçada, amb la visita de La Laguna Tenerife, una cita que anirà seguida d’una nova prova al país davant el Bàsquet Girona el 18 o 19 d’octubre.

La visita del Reial Madrid serà el primer matx a la Bombonera en l’any 2026, programat, de moment, pel cap de setmana del 10 i 11 de gener. També es tancarà la competició a casa amb la visita del Barça, que es donarà en la jornada 34, el 29, 30 o 31 de maig.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

