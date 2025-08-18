El MoraBanc Andorra estrenarà la temporada a la pista de l’UCAM Múrcia el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre

Aquest dilluns, l’ACB ha publicat el calendari per la temporada 2025/2026. Així, el MoraBanc Andorra donarà el tret de sortida a la temporada a l’exigent pista de l’UCAM Múrcia el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre. El cap de setmana següent arribarà el primer duel al pavelló Toni Martí amb un partit d’alçada, amb la visita de La Laguna Tenerife, una cita que anirà seguida d’una nova prova al país davant el Bàsquet Girona el 18 o 19 d’octubre.
La visita del Reial Madrid serà el primer matx a la Bombonera en l’any 2026, programat, de moment, pel cap de setmana del 10 i 11 de gener. També es tancarà la competició a casa amb la visita del Barça, que es donarà en la jornada 34, el 29, 30 o 31 de maig.