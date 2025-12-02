L’FC Andorra visita la Cultural Leonesa, rival contra el qual sempre ha empatat a u, a la cerca de la tercera ronda copera

L’espera ha arribat al seu fi. L’FC Andorra disputarà demà, lluny del Nou Estadi de la FAF, la segona ronda de la Copa del Rei visitant un bon conegut dels darrers temps, la Cultural Leonesa, conjunt amb el qual enguany comparteixen categoria com també ho van fer el curs passat. En aquest cas, els antecedents són dos empats a u a la 1a RFEF.
Els de Lleó, ara dirigits per ‘Cuco’ Ziganda, arriben a la cita havent-se desfet del Tropezón de la 3a RFEF per 1-3, mentre que els tricolor ho fan després d’haver vençut el Valle de Egüés per 1-5. Aquesta cita va tenir lloc el 30 d’octubre, la darrera victòria d’uns pirenaics que demà repetiran fórmula amb l’staff tècnic interí al capdavant de la banqueta.
Enguany, a LaLiga Hypermotion, tots dos conjunts no s’han vist encara les cares –el primer duel serà al gener–. I, com s’ha dit, els dos matxs anteriors, corresponents a la temporada passada, van cloure amb la igualada al lluminós. El primer va ser el 19 d’octubre de l’any passat a l’Estadi Nacional. ‘Lauti’ de León va obrir llavors la llauna just arribat al minut 90, i en l’afegit Eneko Satrústegui va fer l’empat.
En cas de superar la ronda, l’equip tricolor podria tenir el premi de rebre a casa un Primera Divisió
El segon va ser el partit que va tancar la fase regular lliguera, el 24 de maig al Reino de León. La ‘Cultu’, ja ascendida, es va avançar abans de la primera meitat gràcies a Luis Chacón, però Álvaro Peña va igualar a la represa. Cal recordar que, en cas de vèncer demà, l’FC Andorra podria tenir el premi de rebre a casa un Primera Divisió en la pròxima ronda copera.
La ‘Cultu’ a la lliga
Després d’un molt mal inici amb tres derrotes consecutives, la Cutural Leonesa ocupa ara la 12a posició a la lliga amb 18 punts, dos més que l’FC Andorra, quart per la cua. Ziganda va agafar les regnes a la jornada 7, substituint a Raúl Llona, i va treure l’equip del descens. Des de llavors, els ‘culturalistas’ sumen cinc victòries, un empat i quatre derrotes. La darrera els va arribar el passat cap de setmana, a casa i per la mínima contra el Granada de Pau Casadesús, que va jugar el darrer quart d’hora.