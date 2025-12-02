Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Josep Cerdà, en la darrera visita de l'FC Andorra al Reino de León, al maig. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Copa del Rei

L’FC Andorra visita la Cultural Leonesa, rival contra el qual sempre ha empatat a u, a la cerca de la tercera ronda copera

Els de Lleó, ara dirigits per ‘Cuco’ Ziganda, arriben a la cita havent-se desfet del Tropezón de la 3a RFEF per 1-3 i ocupant el 12è lloc a la lliga

L’espera ha arribat al seu fi. L’FC Andorra disputarà demà, lluny del Nou Estadi de la FAF, la segona ronda de la Copa del Rei visitant un bon conegut dels darrers temps, la Cultural Leonesa, conjunt amb el qual enguany comparteixen categoria com també ho van fer el curs passat. En aquest cas, els antecedents són dos empats a u a la 1a RFEF.

Els de Lleó, ara dirigits per ‘Cuco’ Ziganda, arriben a la cita havent-se desfet del Tropezón de la 3a RFEF per 1-3, mentre que els tricolor ho fan després d’haver vençut el Valle de Egüés per 1-5. Aquesta cita va tenir lloc el 30 d’octubre, la darrera victòria d’uns pirenaics que demà repetiran fórmula amb l’staff tècnic interí al capdavant de la banqueta.

Enguany, a LaLiga Hypermotion, tots dos conjunts no s’han vist encara les cares –el primer duel serà al gener–. I, com s’ha dit, els dos matxs anteriors, corresponents a la temporada passada, van cloure amb la igualada al lluminós. El primer va ser el 19 d’octubre de l’any passat a l’Estadi Nacional. ‘Lauti’ de León va obrir llavors la llauna just arribat al minut 90, i en l’afegit Eneko Satrústegui va fer l’empat.

En cas de superar la ronda, l’equip tricolor podria tenir el premi de rebre a casa un Primera Divisió

El segon va ser el partit que va tancar la fase regular lliguera, el 24 de maig al Reino de León. La ‘Cultu’, ja ascendida, es va avançar abans de la primera meitat gràcies a Luis Chacón, però Álvaro Peña va igualar a la represa. Cal recordar que, en cas de vèncer demà, l’FC Andorra podria tenir el premi de rebre a casa un Primera Divisió en la pròxima ronda copera.

La ‘Cultu’ a la lliga

Després d’un molt mal inici amb tres derrotes consecutives, la Cutural Leonesa ocupa ara la 12a posició a la lliga amb 18 punts, dos més que l’FC Andorra, quart per la cua. Ziganda va agafar les regnes a la jornada 7, substituint a Raúl Llona, i va treure l’equip del descens. Des de llavors, els ‘culturalistas’ sumen cinc victòries, un empat i quatre derrotes. La darrera els va arribar el passat cap de setmana, a casa i per la mínima contra el Granada de Pau Casadesús, que va jugar el darrer quart d’hora.

L’era Piqué està a punt de complir els set anys: mitjana d’un entrenador per temporada i l’actual recerca meditada

Llegir
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Els set comuns defensen un mecanisme de quotes per controlar l’urbanisme després d’un període “exponencial”
L’USdA reclama augmentar tots els salaris en relació a l’IPC i acusa a l’Executiu de “fer-se trampes al solitari”
La CEA assegura que hi haurà prou temporers i Marsol confirma que les empreses no han manifestat problemes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Vicky Jiménez s’acomiada de l’Open d’Angers als setzens de final després de caure contra Zeynep Sönmez (2-1)
  • Esports
Íria Medina posa el punt final a la Copa d’Europa de Zinal, a Suïssa, amb un 43è lloc després de sortir amb el dorsal 66
  • Esports
La Federació de Ciclisme exigirà una fiança de 7.500 francs suïssos als professionals per obtenir la llicència
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu