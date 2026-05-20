Joan Verdú canvia els esquís per la bicicleta i venç ‘La 10 Picos’ disputada a Onda, a la província Castelló

Joan Verdú ha deixat temporalment els esquís per pujar a la bicicleta, i ho ha fet amb victòria. L’andorrà va participar dissabte passat en la marxa ciclista ‘La 10 Picos’, disputada a Onda, a la província de Castelló, i es va imposar en la versió curta de la prova, considerada una de les més exigents de la península Ibèrica.
La participació formava part de la seva preparació física de cara a la pròxima temporada d’esquí alpí. I tot i no ser especialista en ciclisme de carretera, el tricolor va ser el més ràpid en el recorregut curt, de 65 quilòmetres i prop de 1.300 metres de desnivell acumulat, en un traçat marcat per l’absència de trams plans i amb tres ports de muntanya a través de la Serra d’Espadà. Va completar el recorregut amb un temps aproximat de dues hores i quart.
Durant la jornada, també va coincidir amb noms coneguts de l’esport espanyol, com els exfutbolistes Paco Camarasa i David Navarro, així com amb l’exciclista professional Juan Miguel Mercado, vencedor de dues etapes del Tour de França.