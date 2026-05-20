El georgià Saba Samushia, extrem de 19 anys al filial del Rio Ave, esdevindrà nou jugador de l’FC Andorra aquest estiu

Sembla que l’FC Andorra ja tindria tancada la seva segona incorporació de cara a la temporada 2026-2027. Després del fitxatge de l’internacional absolut Aron Rodrigo —encara sense oficialitzar—, aquesta segona arribada seria la del jugador georgià Saba Samushia, un extrem de 19 anys que actualment milita al Rio Ave FC U23, equip que competeix a la Liga Revelação portuguesa. Tot i això, segons ha indicat el club a EL PERIÒDIC, es tractaria d’una incorporació pensada inicialment per al filial tricolor, el Club Gimnàstic de Manresa.
De fet, l’FC Andorra encara no ha fet cap anunci oficial i ha estat el mateix jugador qui ha compartit al seu compte d’Instagram una publicació de la pàgina georgiana ‘Geo Goal’ en què s’anuncia la seva arribada al club pirenaic. En aquest anunci també s’assegura que el futbolista signaria un contracte de tres temporades. Cal apuntar que el vincle de Samushia amb el club portuguès finalitza aquest mes de juny i, per tant, arribaria a l’FC Andorra com a jugador lliure, sense que el conjunt pirinenc hagués d’abonar cap quantitat pel seu traspàs.
Saba Samushia es va formar a les categories inferiors del Dinamo Tbilisi, un dels clubs històrics del futbol georgià. L’agost del 2023 va marxar cedit a l’Anorthosis Famagusta, de Xipre, on va continuar el seu procés de formació abans de tornar al conjunt georgià el març del 2024. Després del seu retorn, el davanter va alternar presència entre el Dinamo Tbilisi II, el juvenil i el primer equip. Amb el filial va destacar a la segona divisió georgiana, mentre que amb el primer equip va arribar a debutar a l’Erovnuli Liga i també va disputar minuts a les fases prèvies de la UEFA Conference League.
Pel que fa a la selecció, Samushia ha estat internacional amb les categories inferiors de Geòrgia, tant amb la sub17 com amb la sub19. Amb aquesta última va participar en diverses fases de classificació per a l’Europeu de la categoria i va acumular una quinzena d’internacionalitats oficials. A finals del 2024, la Federació Georgiana de Futbol el va distingir com a millor jugador sub19 de l’any.
Seguidament, al febrer del 2025 va iniciar la seva primera experiència al futbol portuguès després de fitxar pel Rio Ave FC U23, conjunt que competeix a la Liga Revelação, la principal competició sub23 de Portugal. Durant la temporada 2025-2026 ha anat acumulant minuts i experiència en una lliga reconeguda pel desenvolupament de joves talents.
Amb tot, malgrat que es tracti d’un fitxatge pensat inicialment per al filial, caldrà veure si Samushia té protagonisme amb el primer equip durant la pretemporada i si el seu rendiment li permet entrar en la dinàmica dels de Carles Manso de cara a l’inici de la competició oficial.