El partit que ha de jugar l’FC Andorra al camp del Sabadell tindrà lloc finalment aquest diumenge a les 21.00 hores

El partit entre l’FC Andorra i el Sabadell es disputarà finalment aquest diumenge a les 21.00 hores després que l’enfrontament, inicialment previst per dissabte a les 18.30 hores, fos suspès a causa de les condicions meteorològiques adverses que hi havia pronosticades a Catalunya, especialment al litoral català.
En aquest sentit, la previsió de fortes pluges i les possibles incidències derivades del temporal van portar a anul·lar l’enfrontament abans de la seva disputa, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels aficionats, els equips i totes les persones implicades en l’organització del partit. D’aquesta manera, el matx ja té nova data i hora, i segons ha comunicat el club tricolor, es jugarà aquest diumenge a les 21.00 hores.
D’altra banda, l’FC Andorra ha fet esment que les entrades adquirides seran igualment vàlides per accedir a la Nova Creu Alta per al duel d’aquesta nit. Així mateix, ha informat que tots els aficionats que ja disposaven d’una entrada però que no puguin assistir al partit «podran sol·licitar-ne el reemborsament enviant un correu electrònic a entrades@fcandorra.com».