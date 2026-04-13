L’FC Andorra s’endú de Cadis més que tres punts: la salvació virtual, una nova porteria a zero i un Josep Cerdà de 10

L’FC Andorra, amb els tres punts sumats ahir a Cadis, se situa novè amb 49. És a dir, està a nou del play-off i li’n queda només un per arribar a l’objectiu marcat a inici de temporada. I és que ja es pot dir que la salvació, almenys la virtual, està assolida. “La setmana vinent buscarem arribar als 50 punts per, a partir d’aquí, mirar cotes més altes”, va mencionar el tècnic tricolor, Carles Manso, en la roda de premsa posterior al duel al Nuevo Mirandilla.
Precisament del matx, malgrat que els pirenaics van saber patir a la segona meitat, el van cloure sense encaixar. “Davant un equip com aquest, amb aquests jugadors i amb aquesta banqueta que tenien que ha revolucionat el partit [parla dels andalusos], és dia per posar en valor la feina defensiva de l’equip”, va celebrar l’entrenador català, assenyalant que de vegades, al llarg del curs, han rebut gols en contra “que podíem haver evitat”.
“[A Cerdà] Li demanem ambició perquè no només ha de consolidar-se a Segona Divisió, ha de voler més perquè la qualitat la té, també l’esperit i el treball” – Carles Manso
En tot cas, la dinàmica continua sent positiva, bona part gràcies a un Josep Cerdà en estat de gràcia que, començant a desenvolupar-se com a fals 9, encadena tres jornades consecutives marcant. “Li demanem ambició perquè no només ha de consolidar-se a Segona Divisió, ha de voler més perquè la qualitat la té, també l’esperit i el treball”, va indicar Manso.
En aquest sentit, i preguntat per la mobilitat dels jugadors d’atac, el míster va reconèixer que fa setmanes que juguen així: “Busquem generar aquestes superioritats per dins i, sobretot, ja no parlem de posicions, sinó de comportaments, de veure que es relacionen entre ells”. “Si algú ve als quadrats a rebre, que els altres interpretin quan han de picar a l’espai i quan no”, va afegir, destacant que se’ls dona aquesta llibertat “perquè se sentin còmodes”.