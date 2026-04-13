Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Carles Manso, ahir al Nuevo Mirandilla. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra s’endú de Cadis més que tres punts: la salvació virtual, una nova porteria a zero i un Josep Cerdà de 10

Sumant 49 punts, l'equip tricolor es troba a només un d'assolir l'objectiu marcat a inici de temporada, fita que cercaran aquest cap de setmana a casa

L’FC Andorra, amb els tres punts sumats ahir a Cadis, se situa novè amb 49. És a dir, està a nou del play-off i li’n queda només un per arribar a l’objectiu marcat a inici de temporada. I és que ja es pot dir que la salvació, almenys la virtual, està assolida. “La setmana vinent buscarem arribar als 50 punts per, a partir d’aquí, mirar cotes més altes”, va mencionar el tècnic tricolor, Carles Manso, en la roda de premsa posterior al duel al Nuevo Mirandilla.

Precisament del matx, malgrat que els pirenaics van saber patir a la segona meitat, el van cloure sense encaixar. “Davant un equip com aquest, amb aquests jugadors i amb aquesta banqueta que tenien que ha revolucionat el partit [parla dels andalusos], és dia per posar en valor la feina defensiva de l’equip”, va celebrar l’entrenador català, assenyalant que de vegades, al llarg del curs, han rebut gols en contra “que podíem haver evitat”.

“[A Cerdà] Li demanem ambició perquè no només ha de consolidar-se a Segona Divisió, ha de voler més perquè la qualitat la té, també l’esperit i el treball” – Carles Manso

En tot cas, la dinàmica continua sent positiva, bona part gràcies a un Josep Cerdà en estat de gràcia que, començant a desenvolupar-se com a fals 9, encadena tres jornades consecutives marcant. “Li demanem ambició perquè no només ha de consolidar-se a Segona Divisió, ha de voler més perquè la qualitat la té, també l’esperit i el treball”, va indicar Manso.

En aquest sentit, i preguntat per la mobilitat dels jugadors d’atac, el míster va reconèixer que fa setmanes que juguen així: “Busquem generar aquestes superioritats per dins i, sobretot, ja no parlem de posicions, sinó de comportaments, de veure que es relacionen entre ells”. “Si algú ve als quadrats a rebre, que els altres interpretin quan han de picar a l’espai i quan no”, va afegir, destacant que se’ls dona aquesta llibertat “perquè se sentin còmodes”.

Josep Cerdà, en un molt bon estat de forma, dona el triomf a l'FC Andorra en la seva visita al Nuevo Mirandilla (0-1)

Llegir
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu