Josep Cerdà, en un molt bon estat de forma, dona el triomf a l’FC Andorra en la seva visita al Nuevo Mirandilla (0-1)

L’FC Andorra no abaixa el peu de l’accelerador, i aquesta tarda ha vençut al Cadis, al Nuevo Mirandilla, per donar continuïtat a la bona dinàmica. En part, gràcies a un Josep Cerdà intractable i en un estat de forma gairebé immillorable en el que ha estat la seva tercera jornada consecutiva marcant. En un inici sense sorpreses de guió i amb poc ritme, la primera acció entre els tres pals s’ha fet esperar fins a superar els 20 minuts, amb un xut de Marc Domènech des de fora l’àrea que Victor Aznar, amb una bona estirada, ha acabat refusant (24′).
De mica en mica, els tricolor han anat tancat més als andalusos, però movent l’esfèrica de banda a banda no han generat perill. Sí que ho ha acabat fent el conjunt local amb un tir de llarga distància de Jerónimo Dómina que ha sortit massa centrat i ha acabat a les mans de Jesús Owono (33′). Cerdà ha replicat al cap d’un minut, i ha estat per obrir la llauna. Desenvolupant-se com a fals davanter, el de Pollença ha rebut de Dani Villahermosa a la mitja lluna, ha retallat amb el cos al seu parell i ha col·locat l’esfèrica al pal llarg on el porter no ha arribat (35′). Abans d’enfilar camí cap als vestidors, els de Sergio González l’han tingut per partida doble amb Álvaro García Pascual, primer amb un tir al pal (37′) i després amb una rematada aturada per l’equatoguineà (45′).
A la represa, Minsu l’ha tingut només començar amb una cursa d’eslàlom per desfer-se de tres rivals, però el tir li ha acabat sortint massa fluix i Aznar no ha tingut dificultats per retenir-la. En alguns moments de lucidesa, els gaditans s’han sentit més còmodes i han gaudit d’algunes ocasions que no han concretat, però la possessió ha continuat sent pels pirenaics. Obligat a canvis per posar més focus en l’atac, Lucas Pérez l’ha tingut pel Cadis faltant 20 minuts pel xiulet final en rematar amb la testa una centrada de Brian Ocampo que Owono ha esvaït.
El porter, cedit per l’Alabès, ha fet el mateix davant un sobrebot llunyà de Suso que anava encanonat direcció porteria (78′), sent aquesta la darrera acció amb cara i ulls abans de cloure el matx més enllà d’un pal de Yeray Cabanzón a l’afegit. Així, l’equip de Carles Manso ha sumat un nou triomf, el sisè de les darreres nou jornades, i continua sense negar-se a somiar en gran per arribar al play-off.
‘Lauti’, mes i mig de baixa
Després de les proves realitzades, l’FC Andorra ha comunicat que ‘Lauti’ de León pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i estarà de baixa entorn un mes i mig.