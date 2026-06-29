L’FC Andorra s’acomiada dels cedits tot i que continua treballant en el retorn d’Owono i Jastin per al curs vinent

L’FC Andorra s’ha acomiadat aquesta tarda dels cedits que enguany han defensat el seu escut en el retorn al futbol professional. D’entre els destacats es troben Jesús Owono i Jastin Garcia, per als quals l’entitat tricolor continua treballant en el retorn de cara el curs vinent. El primer, procedent de l’Alabès, ha acabat jugant 22 partits després de destronar a Áron Yaakobishvili, mentre que el segon, del Girona, n’ha disputat 30 i ha anotat quatre gols deixant moltes mostres de qualitat.
Precisament del Girona va arribar un altre dels noms propis del curs pirenaic, Minsu, qui es va acabar convertint en sensació de Segona Divisió durant el primer tram de temporada. Ha acabat amb 42 jornades a l’esquena i sis dianes. També marxa ‘Yaako’ cap a Can Barça, qui tot i la seva joventut ha demostrat tenir nivell per la categoria de plata espanyola i per a més, arribant enguany a debutar amb la selecció absoluta d’Hongria.
Álex Petxarroman, Imanol García i Aingeru Olabarrieta són altres jugadors que finalitzen vinculació. El primer, del Deportivo de la Corunya, ha viscut la seva segona etapa al Principat amb poc protagonisme jugant 20 duels; el segon, de l’Sparta Praha, amb 27 partits; i el tercer, de l’Athletic Club, després de 31 enfrontaments en els quals ha anotat un gol.
Pel que fa a les arribades d’hivern −més enllà de Marc Cardona, sortida ja anunciada−, Yeray Cabanzón tornarà al Racing de Santander després d’un inici de segona volta fulgurant amb l’FC Andorra i Édgar González, a l’Almeria havent disputat només tres matxs a causa de la lesió a l’adductor llarg de la cama dreta.
Luismi, a l’Osca
D’altra banda, l’FC Andorra ha anunciat l’acord amb l’Osca per al traspàs de Luismi Redondo, el qual permet a l’entitat tricolor mantenir un 10% dels drets econòmics d’una futura venda. El de Plasència va aterrar al país l’agost del 2024 procedent de l’Antequera, disputant 32 duels a Primera RFEF per acabar assolint l’ascens a Segona Divisió. Enguany, però, ha jugat cedit al Cartagena mostrant un gran rendiment amb cinc gols i cinc assistències.