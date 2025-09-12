Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Ibai Gómez, en un entrenament d'aquesta setmana a l'Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra rep un Còrdova a l’alça caracteritzat per la pressió alta: “Serà un partit atractiu per l’espectador”

De la derrota del dilluns contra l'Eibar a Ipurua, Ibai Gómez n'ha estat totalment positiu i ha deixat clar que els ha vingut bé "per aterrar i aprendre"

Després de sumar la primera desfeta del curs, l’FC Andorra torna a Encamp per disputar la cinquena jornada lliguera. Serà aquest diumenge (14.00 hores) contra el Còrdova d’Iker Álvarez, un conjunt que en els darrers dos duels ha sumat els quatre punts amb els quals compta. “Serà un partit atractiu per l’espectador”, ha comentat aquest matí Ibai Gómez. De fet, el tècnic tricolor ha esmentat que l’andalús és un equip que pressiona molt amunt, un dels que més pilotes roba a camp contrari, un dels que més duels guanya, molt atrevit i valent. “I nosaltres també”, ha exaltat.

Del duel a Ipurua n’ha estat positiu, i ha assegurat que la derrota els ha vingut bé “per aterrar i aprendre”. Que no tot, i menys a LaLiga Hypermotion, és un camí de roses. “El de l’altre dia no va ser falta de competitivitat, ni de bon tros. Vam fallar dues accions, ells ho van veure i van venir a apretar a dalt”, ha incidit.

Ibai Gómez, avui en roda de premsa. | @FCANDORRA

Tornant al rival d’aquest diumenge, els d’Iván Ania, qui sota ordres té també un extricolor com és Jacobo González, van encetar la lliga perdent a El Molinón per posteriorment fer-ho de nou a casa. Després, van empatar a zero al José Zorrilla i el passat cap de setmana van vèncer a seu feu al Castelló. Per a fer-los front, Gómez ha deixat clar que un dels aspectes més importants serà superar la primera línia de pressió.

Josep Cerdà continua de baixa, i per a aquest partit el basc tampoc podrà comptar amb Jastin Garcia. Evidentment, tampoc ho podrà fer amb Martín Merquelanz, encara sense fitxa per l’afer amb les quotes d’immigració, i resta encara pendent de la situació burocràtica d’Efe Akman. “Cal tenir paciència, no depèn de nosaltres”, ha dit. Demanat concretament per Merquelanz, i vista l’abundància als extrems, Gómez ha exposat que “el veig més pel joc interior”. “Té una qualitat tècnica altíssima i experiència, a mitjà-llarg termini pot ser important per a nosaltres”, ha afegit.

En roda de premsa també se li ha preguntat per l’afició. “Hem de ser conscients que el país té la població que té, i el futbol no ha estat mai l’esport principal. Estem molt agraïts als que venen i intentarem que s’enganxin i se sentin identificats”, ha proferit, tot recordant la importància dels matxs a casa i de la voluntat de fer de l’estadi encampadà un fortí.

