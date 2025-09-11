La FAF confirma que les dues primeres jornades de la Multisegur es posposen per l’afer amb les quotes d’immigració

Era un secret a veus, però després de la trobada d’aquesta tarda entre ens i clubs, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha confirmat que les dues primeres jornades de la Lliga Multisegur Assegurances han quedat posposades. El motiu és clar: molts jugadors han quedat fora de la quota general d’immigració –segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la xifra arriba gairebé a la norantena–, per la qual cosa els conjunts no els poden inscriure i, per consegüent, no poden jugar els partits.
La competició exigeix un mínim de 16 jugadors inscrits per equip, i l’únic que ho compleix ara per ara és l’FC Santa Coloma, amb 22. De la resta dels nou clubs que conformen la primera divisió andorrana, cap d’ells arriba a la primera xifra. El que més s’acosta és l’Inter d’Escaldes, amb els 15 futbolistes que van disputar competicions europees, i l’Esperança, amb 11. De la resta, n’hi ha algun que en té cap donat d’alta.
L’afer també afecta l’FC Andorra, ja que Martín Merquelanz, qui es quedarà al club tricolor, tampoc pot ser inscrit per la mateixa raó.
Trobada amb Govern
Cal esmentar que la FAF també s’ha reunit amb el Govern. Ha estat aquest matí i amb la clara voluntat de trobar una solució a tot plegat, tot i que segons fonts de l’ens han comentat que es tracta “d’un tema polític” que l’Executiu no pot desbloquejar. Així, els clubs hauran d’esperar fins a l’obertura de la pròxima quota, tot i que es podria arribar a retallar una setmana si “agilitzen” els tràmits. La intenció és, si tot va bé, donar el tret de sortida a la competició domèstica el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, malgrat que és una decisió que depèn de com avancin els esdeveniments.
La Supercopa
El cas de la Supercopa és diferent. El duel està previst dimecres vinent a l’Estadi de la FAF entre l’Inter i l’Atlètic, i com són dos dels conjunts ‘afectats’, demà al matí es reuniran entre ells per decidir si la juguen, o no, en aquest calendari previst.