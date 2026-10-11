L’FC Andorra posa fi a la imbatibilitat del Castelló i torna a celebrar una victòria davant la seva afició (1-0)

L’FC Andorra ha fet un cop sobre la taula en imposar-se per la mínima al Castelló i posar fi a la condició d’invicte dels de Pablo Hernández. Els tricolor, els quals arribaven reforçats després de sumar quatre dels darrers sis punts a domicili, han trobat el premi al seu bon inici amb un gol de Moró Sidibe i han sabut resistir la reacció visitant en una segona meitat de més patiment. Amb una versió més pragmàtica, però sense renunciar a la seva identitat, els de Carles Manso han aconseguit, a més, saldar el deute pendent amb l’afició i tornar a celebrar una victòria com a locals.
Els pupils de Gerard Piqué han marcat el ritme del partit i Efe Akman ha obert la llauna ben aviat, tot i que el gol ha acabat anul·lat per fora de joc de Sidibe, el seu assistent. L’ensurt ha deixat tocats els ‘orelluts’, els quals han intentat refer-se amb una pressió alta que els ha acabat jugant en contra, ja que els locals ho han aprofitat per buscar una passada llarga cap a Jordi Cano, qui ha arribat fins a la línia de fons i ha servit la pilota a Sidibe dins de l’àrea.
Aquesta vegada, el gol sí que ha pujat al marcador i el cop ha estat més dur per als de Pablo Hernández, els quals han estat a punt d’encaixar el segon a la sortida d’un córner. Així, els pirinencs han gaudit sobre la gespa fins que, a l’equador de la primera meitat, el ritme s’ha alentit i, a mesura que avançaven els minuts, els castellonencs s’han anat trobant més còmodes. Tot i això, aquesta millora amb prou feines s’ha traduït en ocasions de perill, més enllà d’una oportunitat per a cada conjunt.
La segona meitat ha començat amb el Castelló amenaçant la porteria rival, però ben aviat els del Principat han tornat a fer-se amb la pilota per generar perill amb passades a l’espai. Després d’un avís de Diego Alende, el joc dels dos equips ha passat a ser més directe, amb els visitants com a dominadors i una ocasió molt clara per a cadascun.
La primera ha estat per a Iñigo Córdoba, amb un potent xut des de fora de l’àrea que Jesús Owono ha rebutjat amb una gran intervenció quan la pilota estava a punt d’entrar per l’escaire; i la segona, per a Thomas Carrique, qui ha desaprofitat un mà a mà tot i tenir companys esperant la passada. Malgrat que el conjunt blanc-i-negre ha continuat portant la iniciativa, tots dos equips han disposat d’ocasions prou clares per modificar un marcador que s’ha mantingut en l’1-0 fins al xiulet final.