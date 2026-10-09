Aina Padilla es fa amb la medalla d’or a l’Europeu dels Petits Estats de karate que es disputa fins diumenge a Malta

Aina Padilla ha aconseguit la medalla d’or en la categoria de kumite cadet -47 kg a l’Europeu dels Petits Estats de karate, el qual s’està celebrant des d’avui fins diumenge a Malta. La tricolor ha estat l’encarregada d’obrir la participació andorrana i ha aprofitat l’oportunitat per pujar al més alt del podi.
En aquest sentit, Padilla, classificada directament per a les semifinals, ha iniciat el seu recorregut enfrontant-se a la maltesa Skye Micallef Gauci. Després de superar la ronda, ha disputat la final contra la xipriota Kalliopi Nicolaou, a qui ha vençut 2-0 per proclamar-se campiona de la seva categoria.
Aquest resultat suposa un excel·lent inici per a la delegació de la Federació Andorrana de Karate, la qual competeix a Malta amb quatre esportistes. La competició continuarà demà amb la participació de Paulo Domingues, Andrea Subirats i Silvio Moreira, els quals buscaran seguir els passos de la seva companya i ampliar el medaller andorrà.