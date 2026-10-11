Escaldes treu pit d’haver ingressat 1,6 milions d’euros en interessos bancaris i haver mantingut l’endeutament a zero

El Comú d’Escaldes-Engordany treu pit de la seva gestió financera després d’haver ingressat més d’1,6 milions d’euros en interessos bancaris des del 2023, una quantitat obtinguda a través dels dipòsits dels excedents de tresoreria. «Es va decidir fer treballar els diners d’una manera molt prudent i, tot i així, s’ha aconseguit 1,6 milions d’euros que es revertiran amb inversions per la ciutadania», ha afirmat el cònsol menor, Quim Dolsa, qui ha defensat la política de gestió dels recursos públics impulsada per la corporació. Segons les dades facilitades pel comú, els ingressos per interessos financers van ascendir a 251.058 euros el 2023, mentre que el 2024 es van incrementar fins als 802.718 euros.
L’any passat, la quantitat es va situar en 458.155 euros, als quals se sumen els 120.615 euros registrats fins a l’agost d’aquest 2026, amb un rendiment acumulat de 1.632.546 euros. La corporació ha explicat que aquesta gestió s’ha desenvolupat mitjançant dipòsits bancaris, amb l’objectiu d’aprofitar les condicions del mercat per obtenir ingressos addicionals de la liquiditat disponible. En aquest sentit, defensa que s’ha prioritzat la seguretat dels recursos públics i la preservació del capital, evitant operacions amb riscos financers.
Més enllà dels rendiments obtinguts, el comú també ha posat en valor la reducció progressiva de l’endeutament que va deixar l’anterior corporació comunal fins a eliminar-lo completament a principis del 2025. Segons les dades exposades per la corporació, a finals del 2019 el deute ascendia a 14 milions d’euros, amb una ràtio d’endeutament del 53,2%. Un any després, la xifra s’havia reduït fins als 11,1 milions, mentre que el 2021 se situava en 8,3 milions i el 2022 baixava fins als 5,4 milions d’euros. La disminució va continuar durant els exercicis següents, amb 4,1 milions d’euros pendents a finals del 2023, equivalents a una ràtio del 13,3%, i només 235.000 euros a finals del 2024, amb un percentatge del 0,75%.
Aquesta darrera quantitat es va liquidar a principis del 2025, moment a partir del qual Escaldes-Engordany manté l’endeutament a zero. Per la seva banda, la cònsol major, Rosa Gili, ha reivindicat que la reducció del deute no ha comportat una aturada de les inversions a la parròquia. En aquest sentit, ha recordat que durant els darrers cinc anys s’han destinat aproximadament 37 milions d’euros a diferents actuacions, entre les quals figuren adquisicions patrimonials i projectes de millora dels equipaments i espais públics.