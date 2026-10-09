Žan Tabak veu el MoraBanc Andorra més a prop de competir els 40 minuts, però lamenta la nova baixa de Rafa Luz

El MoraBanc Andorra afronta demà (19.30 hores) la visita a l’Unicaja de Màlaga amb una nova baixa de Rafa Luz, qui ha tornat a caure lesionat. En aquest sentit, el tècnic tricolor, Žan Tabak, ha destacat aquest matí el compromís del capità, de qui ha revelat que ja era conscient de les seves molèsties abans de disputar el darrer matx. «Sabia que estava lesionat abans de l’últim partit, però, per necessitat de l’equip i del club, una vegada i una altra ha mostrat la seva cara de capità i s’ha posat a jugar sabent que no estava al 100%», ha mencionat. Amb tot, ha insistit que ara la prioritat és recuperar-lo completament i ha apuntat que, segons la informació dels serveis mèdics, no es tracta d’una lesió que l’hagi de mantenir apartat durant mesos.
Malgrat aquest contratemps, el croat considera que l’equip ha fet un pas endavant en la preparació física després de dues setmanes d’entrenaments. «Estem un pas més a prop d’on volíem estar per poder aguantar el nivell físic durant 40 minuts i ser competitius», ha assegurat. Així, ha valorat positivament l’esforç i la professionalitat de la plantilla, tot i reconèixer que encara hi ha aspectes per millorar, i remarcant que igualar la intensitat física del rival és imprescindible per tenir opcions de victòria a la Lliga Endesa.
«[El Rafa] Sabia que estava lesionat abans de l’últim partit, però, per necessitat de l’equip i del club, una vegada i una altra ha mostrat la seva cara de capità i s’ha posat a jugar sabent que no estava al 100%» – Žan Tabak
Pel que fa al partit, Tabak ha advertit de la dificultat de jugar a la pista de l’Unicaja, tant per la qualitat de la plantilla com per l’experiència del seu tècnic, Txus Vidorreta. Tot i això, ha preferit centrar-se en el rendiment propi i ha defensat que, si els tricolor executen correctament el seu pla de joc, tindran possibilitats de competir. També ha reconegut que el fet que els malaguenys encara no hagin guanyat a la lliga els converteix en un rival més perillós.
D’altra banda, ha admès que el club continua atent al mercat per incorporar un altre base que pugui reforçar la plantilla. El tècnic ha reconegut que la configuració de l’equip comporta riscos, especialment per les limitacions pressupostàries, però ha defensat que el MoraBanc ha d’assumir-los per intentar competir amb conjunts de més recursos. Pel que fa a Cam McGriff, ha indicat que es troba en condicions físiques de jugar, a l’espera de completar l’últim entrenament abans del desplaçament.
Finalment, l’entrenador ha reconegut que tornar a Màlaga tindrà un component personal especial, ja que va disputar-hi l’última temporada de la seva carrera com a jugador i hi va aconseguir «un títol important per al club» [la seva primera Copa del Rei]. Tot i els bons records i les amistats que conserva, ha reiterat que la seva principal preocupació és continuar fent créixer el MoraBanc, especialment en l’aspecte físic i en l’assimilació dels conceptes tàctics.