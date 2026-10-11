El Frikiing Days porta la cultura friqui al país i ‘obre’ l’entusiasme dels visitants: «Els friquis ens hem de reivindicar»

La primera edició del Frikiing Days Andorra, celebrada aquest cap de setmana a Encamp, ha rebut una valoració positiva per part dels visitants amb qui ha pogut parlar EL PERIÒDIC durant la jornada de dissabte. «M’esperava que fos a una escala molt més petita de la que és i em sorprèn com està tot de ben dimensionat», ha explicat Pau Torrent, resident al Principat, qui inicialment tenia previst assistir-hi els tres dies, afegint que «estic molt content d’haver vingut dissabte perquè està ple, està tothom aquí». Pel que fa a l’organització, Torrent ha assegurat que «ha vingut gent de tot arreu, tant d’Espanya com locals d’Andorra. Està molt ben muntat i els espais estan ben organitzats», motiu pel qual tenia previst tornar-hi aquest diumenge.
Una opinió compartida per Clàudia Calzada, originària de Barcelona però resident a Andorra, qui ha assistit al certamen acompanyada del seu marit. «Nosaltres, el meu marit i jo, sí que anàvem al Saló Freaky de Barcelona i per això hem vingut aquí. És molt més del que esperàvem i està superxulo. Ens està agradant un munt», ha manifestat. Sobre la celebració d’un esdeveniment d’aquestes característiques al Principat, Calzada ha estat contundent: «Els friquis ens hem de reivindicar», valorant, alhora, el tracte rebut als diferents estands. «La gent que té les paradetes és superagradable. Preguntes i t’expliquen, així que molt bé, a gastar diners», ha comentat entre riures, tot i que, en el seu cas, la visita s’ha limitat a dissabte, sense previsió de tornar-hi avui.
Entre els assistents també hi ha hagut persones que s’han desplaçat des de fora del país per participar en les activitats programades. És el cas de Daniel González, de Barcelona, qui ha viatjat fins a Encamp per competir en un torneig de GDH. «He pujat perquè teníem el torneig de GDH i hi havia molt bons premis», ha explicat, reconeixent que les instal·lacions l’han sorprès: «M’ho esperava bastant més cutre, la veritat. M’ha sorprès que està tot molt ben muntat, la gent tampoc fa gaire soroll i s’hi està molt bé». Pel que fa a l’ambient, ha destacat que «la gent de les botigues és molt maca», mentre que, sobre la possibilitat de repetir l’experiència en una segona edició, ha assenyalat que la distància és un condicionant, però que tornaria si s’organitzés una altra competició: «Em queda una mica lluny, però si munten un altre torneig, el més segur és que pugi».
Jan Valdés, també resident a Andorra, ha coincidit a assenyalar que l’esdeveniment ha superat les seves expectatives: «M’esperava menys, m’està agradant molt». Valdés, qui només havia adquirit l’entrada de dissabte, ha dedicat bona part de la visita a la zona de jocs, on també participaven alguns amics seus. «Molt bon ambient. He estat sobretot a la part de dalt, on estan jugant i tinc amics, però l’ambient és bastant agradable», ha explicat. Per la seva banda, Marlon Cordero, originari de Cuba, ha explicat que hi havia acudit sense expectatives prèvies. «No m’esperava res, ni bo ni dolent, però m’ha agradat», ha afirmat, destacant l’ambient entre els assistents: «Hi ha molt bona vibra perquè la gent és molt carismàtica». Tot i que només tenia previst assistir-hi dissabte, ha confirmat que repetiria l’experiència si el certamen celebrés una segona edició l’any vinent.