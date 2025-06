Futbol

L’FC Andorra posa a subhasta una samarreta signada per Gerard Piqué per recaptar fons per al projecte Genuine

L'oferta, disponible des d'avui fins d'aquí a 10 dies, inclou també el braçalet solidari que lluirà el capità de l'equip tricolor durant tot el play-off d'ascens

Per tal de recaptar fons per al projecte Genuine, l’FC Andorra, en col·laboració amb Gol Solidari, ha posat a subhasta durant 10 dies una samarreta de l’equip signada per Gerard Piqué. Els diners que es recaptin, juntament amb els del braçalet solidari que lluirà el capità de l’equip durant tot el play-off d’ascens, seran per ajudar a finançar aquest projecte. Cal recordar que el conjunt Genuine va néixer fa tres temporades amb l’ascens del club tricolor al futbol professional i l’entrada a LaLiga Genuine, una iniciativa integradora de responsabilitat social i pionera en el món que consisteix en una competició de futbol per a esportistes amb discapacitat intel·lectual. Des d’aleshores, l’FC Andorra forma part d’aquesta competició amb un equip que entrena cada setmana i que participa, a part de LaLiga Genuine, en diferents tornejos al llarg de l’any. Pau Casadesús manté el discurs del míster: “Estem satisfets del partit que vam fer, però no tenim res tancat”

