Futbol - Play-off de Primera RFEF

Pau Casadesús manté el discurs del míster: “Estem satisfets del partit que vam fer, però no tenim res tancat”

El lateral considera clau per al matx de tornada mostrar el mateix joc que a Encamp i que "el que hem fet darrerament": pressió alta i possessió

El mateix discurs que ‘Beto’ Company: “Estem satisfets del partit que vam fer, vam acabar amb bones sensacions que ens donen confiança, però no tenim res tancat”. Aquestes han estat les paraules de Pau Casadesús envers l’eliminatòria contra l’Eivissa, que el diumenge (19.00 hores) viurà el matx de tornada. En aquest sentit, el lateral ha reconegut que a Can Misses hauran de jugar com el passat cap de setmana “o inclús millor” per accedir a la final del play-off d’ascens al futbol professional.

Al vestidor són conscients que “serà un partit complicat” i que, molt segurament, hauran de patir. Per davant, un conjunt de Paco Jémez “que anirà més a dalt i serà molt més agressiu”, tot plegat jugant davant els seus (i de moment una trentena d’aficionats tricolor). Pel de Vallirana, la principal clau dels pirenaics per assolir la fita serà mostrar el mateix joc que a Encamp i que “el que hem fet darrerament, tant a casa com a fora”: pressió alta i possessió.

Casadesús no ha comptat amb gaires oportunitats al llarg del curs. De fet, dels 38 duels lliguers, només n’ha disputat 10, i en cap d’ells jugant els 90 minuts. Ara bé, va ser titular contra els eivissencs i va acabar amb molt bona nota.