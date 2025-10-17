Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment del partit entre l'FC Andorra i el Granada. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra no passa de l’empat a zero contra el Granada en un duel marcat per la manca d’encert a porteria

Els tricolor sumen un punt a casa i aconsegueixen la seva primera porteria a zero després de deu jornades encaixant almenys un gol

Sense gols. Així ha acabat el partit entre l’FC Andorra i el Granada corresponen que obria la desena jornada de LaLiga Hypermotion. Ho han intentat reiteradament els locals, però no han estat encertats en les seves rematades, 13 en total, de les quals només tres han anat direcció a porteria. Per contra, els andorrans han aconseguit la seva primera porteria a zero de la temporada.

El duel s’ha disputat a l’Estadi de la FAF, el qual ha acollit 3620 espectadors, una trentena han estat d’afició visitant.

De més a menys

Ha començat a rodar l’esfèrica a Encamp i amb ella ha arribat la primera ocasió pels locals a partir d’una falta lateral. L’acció l’ha servit Martí Vilà amb una bona centrada que Diego Alende ha caçat al segon pal per posar la pilota a l’interior de la petita, però la rematada final de Manu Nieto no ha estat bona i ha acabat fent falta al porter. 

La rèplica del Granada ha arribat uns minuts més tard amb un seguit d’ocasions, dues de les quals han requerit la intervenció d’Áron Yaakobishvili, la primera amb el peu i la segona blocant la pilota amb les mans. Ambdues protagonitzades pel davanter Souleymane Faye. Al quart hora de joc, Aingeru Olabarrieta ha rebut targeta groga per trepitjar, sense voler a un jugador rival després de fer una passada.

Tot i un inici dinàmic per part dels dos equips, el partit ha baixat d’intensitat passat l’equador de la primera part i pràcticament no hi ha hagut arribades. Els tricolor han superat bé la primera línia de pressió dels andalusos, però en arribar a tres quarts no han estat precisos per fer la passada que trenqui la defensa. No ha estat fins al minut 35 que els andorrans ho han tornat a intentar. En primera instància Nieto amb un xut des de l’interior de l’àrea que ha atrapat Luca Zidane i un minut després, Vilà ha provat sort amb una rematada llunyana. El tram final del primer temps no ha deixat més accions destacades.

El central, Diego Alende, lamentant-se. | @FCANDORRA
Els locals no troben el camí del gol

En la represa, els locals han tingut la primera amb un xut de Nieto bloquejat per la defensa. Pocs minuts després, el Granada ha replicat amb la seva acció més clara fins al moment. En un córner, Jorge Pascual ha rematat obligant a Yaakobishvili a refusar la pilota en una intervenció de molts reflexos. L’equip d’Ibai Gómez ha sortit del vestidor molt més actiu i el tècnic ha volgut donar més verticalitat als seus posant a Alex Calvo per Vilà. Així, en un córner provocat per Calvo, Alende n’ha tingut una claríssima xutant una pilota morta que la defensa andalusa ha refusat de nou a servei de cantonada.

Amb el pas dels minuts, els andorrans han trobat més espais per generar perill i després de dues fintes, Jastin Garcia ha buscat l’escaire amb un xut molt potent que ha marxat prop del seu objectiu per culpa d’una gran aturada de Zidane que ha enviat la pilota a córner. Seguidament, l’acció s’ha servit en curt per posteriorment centrar l’esfèrica per Alende que, lliure de marca, ha fet una rematada de cap molt creuat i no ha trobat porteria.

Una acció de Jastin García durant el partit. | @FCANDORRA

L’enfrontament ha arribat al tram final i tot i les ocasions, els locals no han estat encertats en les seves rematades. A cinc minuts pel noranta, els tricolor l’han tornat a tenir. De nou, una acció desequilibrant de Jastin ha servit per posar una centrada que Minsu ha rematat, però tampoc ha trobat porteria. Amb aquest context, Gómez ha donat entrada a Lautaro que ha tingut poc més de vuit minuts per intentar desfer l’empat. No obstant això, el xoc no ha donat per més i quan l’Andorra conduia un atac, l’àrbitra ha xiulat el final davant el cabreig de Gómez des de la banqueta i de Jaume Nogués des de la llotja.

D’aquesta manera, l’FC Andorra suma un punt després de dues jornades sense aconseguir cap i continua provisionalment en setena posició amb tots els partits de la jornada per disputar-se.

Notícies relacionades
Canillo manté l’esperit de la seva Fira
La Fira d’Andorra la Vella creix amb deu expositors més i es prepara per traslladar-se a l’Espai Capital en dos anys
La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano a la parròquia

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

  • Esports
Joan Aracil representarà a Andorra als Mundials de freeride d’Ordino-Arcalís al mes de febrer: “És una bogeria”
  • Esports
El MoraBanc busca la primera victòria després d’una setmana d’autocrítica davant un Girona també necessitat
  • Esports
El club Karate Xavi Herver competirà aquest cap de setmana al Campionat de Madrid cadet, júnior i sub21
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
