  Carles Manso, Jaume Nogués i Gerard Piqué, aquest curs al Nou Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
L’FC Andorra haurà de pagar 12.000 euros per l’incident de Piqué amb un assistent del partit contra el Màlaga

Segons l'acta, el mandatari se li va adreçar amb una actitud alterada i alçant la veu, qualificant el que havia passat sobre el camp de "robatori"

El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha sancionat l’FC Andorra pels incidents fora del terreny de joc del duel que els va enfrontar la setmana passada contra el Màlaga. Tal com va recollir l’acta del col·legiat, el màxim accionista del club tricolor, Gerard Piqué, va protagonitzar un enfrontament verbal amb un dels assistents arbitrals al túnel de vestidors. Segons consta, el mandatari se li va adreçar amb una actitud molt alterada, alçant la veu i gesticulant de manera contundent a pocs centímetres del seu rostre qualificant el que havia passat sobre el camp de “robatori” i advertint que ho faria públic a les xarxes socials.

Així, i segons informa Mundo Deportivo, la sanció arriba als 12.000 euros. La resolució de l’ens espanyol parla de ‘Multa per repressió passiva de conductes violentes, xenòfobes i intolerants segons l’article 114 del Codi Disciplinari’. Cal recordar que aquest no ha estat pas el primer incident relacionat, ja que en darreres ocasions com contra el ‘Depor’ o el Leganés, el club ja va ser sancionat.

L’RFEF multa l’FC Andorra amb 9.000 euros per reincidir en protestes i actituds envers àrbitres al túnel

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

