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  • 'Bomba', durant el partit contra el Celta Fortuna. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - LaLiga Hypermotion

‘Bomba’: «Quan ens posem per davant, hem de saber gestionar els últims minuts i saber que Segona és així»

El central considera que la derrota contra el Celta Fortuna ha de servir d'aprenentatge, però que tampoc és negatiu que passi a la segona jornada

La derrota contra el Celta Fortuna, després d’arribar als darrers minuts amb avantatge al marcador, ha deixat una lliçó clara al vestidor de l’FC Andorra. En aquest sentit, ‘Bomba’ considera que l’equip va completar una bona actuació durant bona part de l’enfrontament, però reconeix que cal aprendre a gestionar aquest tipus de situacions. «Està bé que això passi a la jornada dos, perquè podem treure un bon aprenentatge. Quan ens posem per davant, hem de saber gestionar els últims minuts, ser més conscients que la Segona Divisió és així i que, si tenim una victòria, no l’hem de deixar escapar», ha assenyalat aquest matí.

Així, el central ha incidit en el desgast que va suposar un duel molt exigent físicament i en la necessitat d’interpretar millor determinats moments. «Partits tan demandants físicament no els podem portar a jugar així tota l’estona, perquè acaben sent unes anades i tornades que poden caure de qualsevol banda», ha mencionat. Per això, amb un resultat favorable, considera que l’equip ha de ser capaç de modificar lleugerament el plantejament: «Recular no seria la paraula, però ser conscients que anem guanyant i esperar més en un bloc mig».

«Més que fixar-te en els rivals, el que s’ha de fer és fixar-se en un mateix, aprendre dels errors que hem fet i potenciar aquelles coses en les quals ens sentim còmodes» – ‘Bomba’

Malgrat la duresa de la desfeta, ha assegurat que l’estat anímic del vestidor continua sent bo. «És un cop dur perquè anaves guanyant, però és la segona jornada. Això és una carrera de fons i no és un esprint», ha recordat. Ara, els tricolor ja tenen la mirada posada en la visita de l’Eibar d’aquest diumenge (17.00 hores), davant el qual ‘Bomba’ espera un matx diferent i possiblement amb un rival més replegat. «L’equip ha après dels errors i tenim moltes ganes de demostrar-ho aquest cap de setmana», ha afirmat.

A títol personal, el de Cerdanyola del Vallès ha començat el curs amb protagonisme a l’eix de la defensa i afronta la temporada «molt content» i «molt motivat», tot i que prefereix posar el col·lectiu per davant. Sobre el pròxim compromís, considera que la clau tornarà a estar en el mateix FC Andorra: «Més que fixar-te en els rivals, el que s’ha de fer és fixar-se en un mateix, aprendre dels errors que hem fet i potenciar aquelles coses en les quals ens sentim còmodes».

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