L’FC Andorra anuncia la incorporació d’Hugo Solozábal, procedent del filial del Getafe, fins al 30 de juny de 2028

L’FC Andorra ha anunciat la incorporació d’Hugo Solozábal, procedent del filial del Getafe. El migcampista madrileny, de 23 anys, signa contracte amb l’entitat tricolor fins al 30 de juny de 2028. Format al futbol base de l’Atlètic de Madrid fins a l’etapa juvenil, va completar la seva formació passant també pel Leganés abans d’incorporar-se al Getafe, on ha continuat la seva progressió fins a arribar al futbol professional.
Aquest curs, amb el filial ‘azulón’ a 2a RFEF, ha disputat 28 partits en què ha aconseguit sis gols i tres assistències, consolidant-se com un jugador amb arribada i presència ofensiva. El seu bon rendiment, a més, li ha permès debutar amb el primer equip del Getafe a Primera Divisió.
Migcampista complet, Solozábal destaca per la seva capacitat de treball, l’ordre tàctic i l’energia al centre del camp. Amb bona lectura del joc, té arribada des de segona línia i una bona cama que li permet generar perill en zones ofensives, a més de poder aportar equilibri en diferents registres del joc.