  • Els jugadors de l'FC Andorra en un dels partits de pretemporada a Madrid. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
FC Andorra - pretemporada

Últim test dels tricolors abans del retorn a Segona Divisió en una pretemporada marcada pels rivals ‘inferiors’

L'FC Andorra tanca demà la pretemporada i la seva breu estada a la capital espanyola amb el darrer partit contra el Madrid Castilla a les 10.15 hores

L’FC Andorra tanca demà la seva pretemporada i la seva breu estada a la capital espanyola amb el darrer partit contra el Madrid Castilla, filial del Reial Madrid, a les 10.15 hores. El conjunt d’Ibai Gómez buscarà la victòria en el seu darrer amistós i, sobretot, confirmar les bones sensacions mostrades en els anteriors duels.

A Madrid, els tricolors es van enfrontar al Zamora CF i a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes en partits de 45 minuts amb cadascun, guanyant els primers per 1-0 amb un gol de Martín Merquelanz i empatant 0-0 contra els segons.

Triomf tricolor contra el Zamora CF i empat contra la UD San Sebastián en el triangular de pretemporada

Llegir

Contra el Madrid Castilla, els andorrans tornaran a enfrontar-se a un rival de menys nivell, almenys de menor categoria. I és que en aquesta pretemporada, l’equip del Principat ha jugat, comptant-hi el de demà, contra sis equips i només un de la seva mateixa categoria, l’Albacete (Segona Divisió), amb el qual va perdre per 2-0 en l’estrena de Gómez com a tècnic. La resta han estat equips d’una o més categories inferiors, als quals l’FC Andorra ha guanyat en quatre de cinc i ha empatat l’altre.

En referència als equips d’una categoria menys (Primera RFEF), aquests són: el Nàstic de Tarragona, victòria per 0-2; l’Europa, ascendit la temporada passada, victòria per 3-1; i el Zamora, victòria per 1-0. Quant al de dues divisions menys (Segona RFEF), només hi ha la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, empat 0-0. I el rival de menys nivell ha estat l’Al-Rayyan, de la Primera Divisió de Qatar, amb victòria andorrana per 1-0.

Així doncs, a falta de l’enfrontament contra el filial del Madrid, és cert que el balanç de resultats de la pretemporada de l’FC Andorra és bo, igual que les sensacions transmeses en els duels. Però també ho és que els rivals no han estat de la màxima exigència i que l’únic partit contra un equip de la mateixa categoria va acabar en derrota. Per tant, tot i l’aparent bon estat de forma amb què els andorrans arrencaran la seva segona etapa a Segona Divisió, caldrà esperar a l’inici de la competició per conèixer el nivell real d’aquest equip i, sobretot, tenir paciència amb un projecte que tot just comença.

