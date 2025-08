FC Andorra - amistosos de pretemporada

Triomf tricolor contra el Zamora CF i empat contra la UD San Sebastián en el triangular de pretemporada

L'FC Andorra s'ha imposat 1-0 en el primer partit i ha empatat 0-0 en el segon, un duel en el qual han jugat amb un home menys des del minut deu

L’FC Andorra ha disputat aquest vespre dos partits, més breus de l’habitual (45 minuts), en un triangular format pels tricolors, el Zamora CF i la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, equips de Primera i Segona RFEF respectivament. És a dir, una i dues categories per sota de Segona Divisió.



El primer duel, davant el Zamora s’ha disputat a les 19.30 hores amb un resultat final d’1-0 a favor dels andorrans. Nico Ratti ha aturat una rematada de Kike Marques. Passada la mitja hora, Martín Merquelanz ha fet el gol de la victòria després d’una passada a l’espai per a Alex Calvo que aquest ha deixat d’esperó perquè el dorsal 18 fes l’únic gol del partit.



Pel que fa al segon duel, contra l’altre equip madrileny, aquest ha començat tot just finalitzar l’anterior i ha conclòs amb un resultat de 0-0. Els andorrans han hagut de jugar des del minut deu amb un home menys per unes molèsties d’Álvaro Martín les quals l’han impedit continuar i el fet d’haver jugat 45 minuts davant el Zamora no ha donat opció a fer canvis. D’aquesta manera tan peculiar, el conjunt d’Ibai Gómez continua preparant la temporada 2025-2026 i ja suma sis partits (aquests dos de menor duració) en la pretemporada amb un balanç de quatre victòries, un empat i una derrota.



El pròxim i darrer duel abans d’iniciar la temporada oficial a la Segona Divisió arribarà divendres, també a la capital espanyola, quan els de Gómez s’enfrontaran al Madrid Castilla, el filial del Reial Madrid, a les 10.00 hores.