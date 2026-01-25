La falta d’encert des del triple castiga el MoraBanc Andorra en un final ajustat contra el Baxi Manresa (91-84)

El Baxi Manresa ha certificat una victòria solvent per 91-84 davant el MoraBanc Andorra en un partit exigent, de molta intensitat i trams de bàsquet elèctric al Nou Congost. Els locals han construït el triomf a partir del segon quart, dominant el tempo del partit i castigant els errors rivals, mentre que els tricolors han acusat la manca d’efectivitat en el tir exterior i els tirs lliures desaprofitats en la segona part, especialment quan han tingut opcions reals d’entrar en el partit.
L’inici ha estat frenètic, amb possessions curtes, pèrdues i un joc obert. Tot i un bon arrencada dels locals (11-4), els visitants han sabut llegir millor el caos del primer quart. L’entrada de Rafa Luz ha aportat ordre i criteri, i l’encert de Shannon Evans i Kyle Kuric ha obert el camp i ha permès als de Joan Plaza imposar-se en el joc de perímetre. Dos triples consecutius de Kuric han capgirat el marcador i el MoraBanc ha tancat el primer període amb avantatge (19-22), aprofitant les errades dels locals en atac estàtic.
A partir del segon quart, el partit ha canviat de guió. Els de Diego Ocampo han pujat una marxa més en intensitat defensiva, han col·lapsat línies de passada i han forçat pèrdues que han transformat en punts fàcils en transició. Tot i el domini puntual del joc interior dels tricolors amb Pustovyi i Udeze, el Baxi Manresa ha imposat un ritme de desgast, alternant pressió, contraatac i continuïtat ofensiva, i ha obert una escletxa progressiva abans del descans, culminada amb un robatori i finalització ràpida que ha situat el 52-41.
El Baxi Manresa ha imposat intensitat, ritme i criteri des del segon quart per neutralitzar la reacció dels Tricolors
Després del pas pels vestidors, els visitants han intentat tornar a entrar en partit augmentant el ritme ofensiu. Stan Okoye ha assumit galons i ha castigat en situacions de tir exterior, però cada aproximació ha tingut una resposta immediata. Oriola ha dominat la pintura, ha assegurat el rebot i ha castigat en segones opcions. En aquest context, els locals han superat la barrera psicològica dels 63 punts, en un tram clau del tercer quart. Tot i el triple de Kuric per mantenir els Tricolors amb opcions, la resposta immediata d’Alex Reyes des del perímetre ha permès al Baxi Manresa tancar el tercer període amb control i avantatge (66-58).
L’últim quart ha estat una batalla de nervis. Els visitants han apostat per carregar el joc interior i provocar faltes, retallant diferències des del tir lliure i arribant a situar-se a només tres punts. Evans ha assumit responsabilitats en moments calents i el MoraBanc ha tingut possessions per ajustar encara més el marcador, però la falta de punteria en el triple —amb diverses errades consecutives— i noves fallades des de la línia de personal han frenat la reacció. Els locals, més sòlids en la presa de decisions, han sabut jugar amb el rellotge, han tancat el rebot defensiu i han sentenciat des del tir lliure en els últims minuts, certificant una victòria treballada per 91-84.