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Golf

L’equip nacional de golf afronta a Malta un ‘repte majúscul’ com és el Campionat d’Europa Team Shield

La cita, del 29 de juliol a l’1 d’agost, acollirà un total de 14 equips nacionals entre els quals Albània, Luxemburg, Malta, Romania, Sèrbia i Turquia

L’equip nacional de golf que participarà en el Campionat d’Europa Team Shield de Malta afronta un «repte majúscul». Així ho ha posat en relleu el seleccionador nacional, José Manuel Lara, en la presentació de l’equip que estarà format per Eduard Tor (6a convocatòria), Èric Galimany (5a convocatòria), Thomas Blazy (2a convocatòria) i Hugo Fernández (1a convocatòria i debutant).

En la presentació, el president de la Federació Andorrana de Golf (FGA), Gabriel Guerrero, ha posat en valor “el treball constant i planificat que s’està portant a terme des de la federació mitjançant el treball de tecnificació de Lara i com els bons resultats de les edicions anteriors no ha de suposar una pressió afegida”. Guerrero ha demanat als jugadors i al seleccionador que “que ho donin tot i que defensin Andorra amb orgull”.

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El Campionat d’Europa Team Shield es disputarà del 29 de juliol a l’1 d’agost en el Royal Malta Golf Club, únic camp de golf de 18 forats de l’illa, fundat el 1888 i on participaran un total de 14 equips nacionals, en la categoria masculina: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Xipre, Geòrgia, Kosovo, Letònia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Romania, Sèrbia, Turquia i Andorra.

“És un repte majúscul, aquest campionat i, ara, ja no tenim el factor sorpresa a favor”, ha manifestat Lara, qui ha afegit que creu que hi ha «un bon equip, ben equilibrat amb gent que li dona fort a la bola i gent molt tècnica que tiren molt recte».

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