El resident Darragh Joseph Hobbs aconsegueix la victòria ‘scratch’ en el Torneig Inaugural de Grandvalira Golf Soldeu

El resident Darragh Joseph Hobbs ha aconseguit la victòria ‘scratch’ en el Torneig Inaugural de Grandvalira Golf Soldeu disputat aquest cap de setmana a Grandvalira Golf Soldeu. Fins a un total de 40 participants s’han donat cita a la segona prova del Circuit Nacional de Golf d’Andorra, tot plegat en una jornada en què la protagonista ha estat la bona meteorologia.
Els guanyadors de les diferents categories han estat, més enllà d’Hobbs: Peter Howe, amb 38 punts, guanyador Hàndicap inferior; Joan Canet, amb 33 punts, del Hàndicap superior; Manuel Torrades, amb 30 punts, també del Hàndicap superior; Celia Huarte, amb 28 punts, vencedora femenina, i Hugo Fernández, amb 28 punts, vencedor Júnior.
La tercera prova del Circuit Nacional de Golf d’Andorra d’aquest 2026 serà el pròxim 12 de setembre, on es disputarà la Copa d’Andorra als camps de Grandvalira Golf Soldeu.