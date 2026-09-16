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  • Hugo Solozábal, durant el partit contra la Reial Societat B. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Solozábal confia a revertir la ratxa de l’FC Andorra: «Hem d’estar més units que mai i estic segur que ho farem»

Admet que l'equip ha de millorar en defensa i en l'aspecte mental després de les derrotes i descarta que l'adaptació a la categoria serveixi d'excusa

Quatre derrotes consecutives han situat l’FC Andorra davant el primer moment delicat de la temporada, però Hugo Solozábal confia plenament en la capacitat de l’equip per capgirar la situació. «Som conscients que encara és molt aviat, que hem de treballar els errors que estem tenint i que hem d’estar més units que mai. És una situació que es pot revertir i estic segur que ho farem», ha assenyalat aquest migdia. En aquest sentit, el migcampista veu el pròxim compromís a casa, davant l’Sporting, com una oportunitat per començar la reacció i «fer-nos forts amb la nostra gent», tot plegat després d’un inici en què considera que els errors els estan penalitzant excessivament.

El madrileny ha reconegut que la darrera derrota contra la Reial Societat B va evidenciar aspectes a corregir, sobretot perquè l’equip va concedir massa amb poques arribades rivals i no va saber transformar la possessió i les ocasions generades. Entre els punts de millora, doncs, ha fet esment les segones jugades, la intensitat en els duels i la pressió després de pèrdua. A més, també ha admès que les derrotes poden estar afectant la confiança: «Quan vens de tres derrotes, et marquen un gol i no s’afronta de la mateixa manera. Potser també hem de treballar l’aspecte mental perquè un gol no ens trastorni tant els plans».

«Quan vens de tres derrotes, et marquen un gol i no s’afronta de la mateixa manera. Potser també hem de treballar l’aspecte mental perquè un gol no ens trastorni tant els plans» – Hugo Solozábal

En l’àmbit personal, Solozábal s’ha mostrat satisfet amb els minuts que està tenint i amb la seva adaptació tant a l’equip com al Principat. Tot i disputar per primera vegada la Segona Divisió, com altres integrants de la plantilla, ha rebutjat utilitzar la falta d’experiència a la categoria com a justificació: «Està clar que costa acostumar-se a una categoria així, però no crec que pugui servir d’excusa. Tots hem de fer un pas més». Sobre la seva arribada a Andorra, ha assegurat que se sent «molt bé» i «molt content» malgrat el complicat inici de temporada, a l’espera que aquesta adaptació també es tradueixi en resultats.

Bus a Sabadell

Aprofitant un dels desplaçaments propers de la temporada, l’FC Andorra organitzarà un autobús d’aficionats per la visita al Sabadell del pròxim dissabte 3 d’octubre a les 18.30 hores. El preu del viatge és de 45 euros (amb l’entrada inclosa), mentre que també hi ha l’opció d’adquirir només l’entrada visitant per 25 euros. La reserva es pot fer enviant un correu electrònic a entrades@fcandorra.com o trucant al 833 720, tot i que caldrà passar a pagar per les oficines del club abans del dimecres 30 de setembre.

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