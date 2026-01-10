El Nou Estadi de la FAF passa de blanc a verd en hores i acull l’empat entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa (1-1)

Semblava impossible o molt complicat que el partit entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa es jugués aquesta tarda després que el Nou Estadi de la FAF s’hagi aixecat amb 28 centímetres de neu aquest matí. Però sí. S’ha jugat. La crida de Piqué a l’afició i una increïble feina per part dels membres d’ambdós clubs han permès que el verd de la gespa tornés a lluir a Encamp. Això sí, per aconseguir-ho, han necessitat un temps afegit de dues hores, ja que el partit s’ha acabat jugant a les 18.30 i no a les 16.15, com inicialment estava previst.
Amb tot, el protagonisme de la tarda ha tornat al futbol en un partit que era el primer dels andorrans a casa en el 2026 i que ha finalitzat 1-1. El conjunt dirigit per Carles Manso no ha estat molt reconeixible a la primera part i ha marxat perdent al descans, però la reacció ha arribat a la segona amb un joc molt ofensiu que ha servit per igualar el matx. Els locals han generat ocasions per acabar guanyant, no obstant això, la primera victòria de l’any haurà d’esperar.
Un Andorra molt fred en atac i en defensa
El duel ha iniciat a Encamp i abans de complir-se el primer minut ha arribat el primer ensurt per la porteria que defensa Áaron Yaakobishvili després d’un refús d’Efe Akman el qual quasi acaba amb gol per la Cultural Lleonesa després tocar a la cama de Selu Diallo. Per part dels locals, la primera ocasió ha arribat en una segona jugada després d’un córner. Alex Calvo ha prolongat per a Gael Alonso que pentina l’esfèrica obligant a Édgar Badia a refusar amb el peu.
Abans d’arribar al quart d’hora de partit, els visitants han enfredat encara més l’ambient a l’estadi amb el 0-1. Luis Chacón ha finalitzat una molt bona jugada col·lectiva en la qual a Calvo se li han vist les costures defensives com a lateral esquerre. La resposta al gol dels de Manso ha estat feble, els andorrans ha dominat sense oposició la possessió de la pilota arribant a tenir un 72%, però aquesta no s’ha traduït en arribades de perill.
El domini local ha continuat durant la resta de la primera part, però els pirenaics no han estat capaços d’incomodar al rival. Una rematada amb el cap de Lautaro de León després d’una bona centrada de Manu Nieto la qual ha marxat desviada, ha estat l’acció més perillosa. Per part dels de ‘Cuco’ Ziganda, amb el marcador favorable, el guio plantejat pels tricolor ja els ha semblat bé i han aprofitat alguna recuperació per sorprendre al contraatac, però tampoc han generat molt més perill a banda del gol.
Manso sacseja la banqueta i l’equip reacciona
En la represa, Manso ha donat entrada a Marc Doménech, Aingeru Olabarrieta i Josep Cerdà i l’FC Andorra ha sortit amb una altra cara i gaudit de dues ocasions consecutives per fer l’empat. La primera, la més clara: centrada de Thomas Carrique des de la banda dreta i rematada de Lautaro que s’estavella al pal. Seguidament, mateixos protagonistes i mateix tipus de jugada: centrada del francès que remata l’uruguaià amb el cap, però aquesta vegada no agafa direcció porteria.
Pocs minuts després, Cerdà ha enviat la pilota al pal. I aquest seria el primer i últim avís de l’extrem perquè abans d’arribar a l’hora de partit ha fet l’empat. Novament, l’acció ha iniciat amb una centrada de Carrique que la defensa lleonina ha pogut refusar, la pilota ha quedat morta dins l’àrea i Cerdà ha aparegut per engaltar-la de primeres, de volea, i fer l’empat a un.
Sense cap mena de dubte l’entrada de Cerdà al descans ha sacsejat l’atac tricolor i el segon gol ha pogut arribar en una nova acció del mallorquí que ha acabat en córner després d’una gran aturada de Badia. Després d’uns quinze minuts frenètics dels andorrans, el ritme ha tornat a baixar. Finalment, tot i alguna arribada en el temps afegit per part dels dos equips, el marcador no s’ha mogut.