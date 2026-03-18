‘Lauti’ remarca la solidesa defensiva com a clau de la dinàmica: “Després arribem i marquem les que abans no”

Són quatre jornades continuades puntuant, tres d’elles amb victòria, i cada vegada allunyant-se més del descens. “Estem en un moment molt dolç, però també som conscients que aquesta lliga t’exigeix fins al final”, ha mencionat aquest matí Lautaro de León. Per a ell, i per a la resta del vestidor de l’FC Andorra, la clau de trobar-se immers en aquesta bona dinàmica és la solidesa defensiva: “Després marquem aquelles accions que abans ja teníem i no materialitzàvem”.
Per això, l’única via per mantenir aquest nivell és continuar com fins ara. “Anem pel bon camí […] L’altre dia vam poder marxar de Granada guanyant inclús no tenir el nostre millor dia”, ha subratllat. En aquest sentit, el pròxim rival dels tricolor és l’Eibar, que aquest dissabte (16.15 hores) visitarà el Nou Estadi de la FAF. “Guanyar és fonamental, és un rival directe”, ha reconegut ‘Lauti’. De fet, el conjunt basc és 10è amb tres punts més que els pirenaics, i només ha perdut dos duels dels darrers 12. Això sí, tots dos lluny d’Ipurua.
“És un conjunt molt dur que a l’anada ens va posar les coses molt difícils”, ha afegit el davanter uruguaià. I és cert. A Eibar va ser l’única derrota de l’FC Andorra, llavors entrenat per Ibai Gómez, durant les set primeres jornades. “Són un bloc molt intens, amb gent a dalt amb molta qualitat i que al darrere no es compliquen gaire”, ha completat, apuntant que l’objectiu dels pupils de Gerard Piqué “és anar pujant llocs a la classificació a poc a poc i allunyar-nos de baix”.
No el preocupen els gols
Bé sap que als jugadors d’atac, concretament als davanters, “se’ns veuen els gols”. Però ‘Lauti’ no està preocupat per la xifra que acumula a aquestes alçades de temporada, cinc dianes. “De confiança estic en un bon moment, tothom confia també en mi i ho agraeixo, però és cert que no en porto tants com m’agradaria”, ha comentat. En tot cas, ha fet memòria del curs passat, quan va acabar signant 12 gols a 1a RFEF −a més de quatre assistències− i tres més al play-off d’ascens a Segona Divisió.
“L’any passat tampoc en portava tants i ho vaig acabar arrodonint a final de curs, i crec que enguany serà igual […] El temps posa a cadascú al seu lloc i estic molt tranquil perquè el moment arribarà per a tots”, ha sentenciat. Per a Carles Manso i el seu cos tècnic continua sent una peça fonamental, ja que ni amb l’arribada d’un punta com Marc Cardona, amb el bagatge i experiència que arrossega, ha sortit de l’11 titular. És, així, el sisè jugador més utilitzat aquesta temporada.