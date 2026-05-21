  • Presentació de la Copa Andbank de gimnàstica rítmica. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Gimnàstica rítmica

La FAG i Andbank organitzen la primera edició de la Copa Andbank en el marc del 37è Campionat d’Andorra de rítmica

Amb entre 60 i 70 gimnastes nacionals, i alguna de més provinent de França, la cita canvia de format per "donar més importància a la competició"

La Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) organitza un any més el Campionat d’Andorra de gimnàstica rítmica, el qual enguany arriba a la 37a edició. Ara bé, amb el suport d’Andbank, també s’ha impulsat la primera Copa Andbank, la qual es viurà aquest diumenge, a partir de les 10.00 hores, al pavelló Toni Martí. Comptarà amb entre 60 i 70 gimnastes nacionals, i alguna de més provinent de França, tot plegat en una cita que canvia de format per «donar més importància al campionat nacional», ha citat la presidenta de la FAG, Anna Pallarès.

Així doncs, s’ha deixat enrere el sistema de tres fases i una final per acabar disputant una sola fase. «Ens hauria agradat fer un classificatori i final, però no ha estat així per problemes de disponibilitat del pavelló», ha mencionat la directora tècnica de la federació, Clàudia López, apuntant que els agradaria que fos el format de cara l’any vinent.

Entre altres novetats, Pallarès ha anunciat un jurat «cinc estrelles». «Donem molta importància a les competicions de fora, i el Nacional d’Andorra també és molt important», ha dit, i, per dotar-lo d’aquesta rellevància i qualitat, s’ha volgut comptar «amb un bon jurat perquè les notes siguin tan exactes com sigui possible». En aquest sentit, vindran jutges de Catalunya, França i Espanya, concretament d’aquest darrer amb nivell Brevet 1, els quals se sumaran a les que ja hi ha al país.

També ha pres la paraula el director de Banca Institucional d’Andbank, Josep Maria Cabanes. «La cultura d’educació de la base i la formació en l’esport encaixen en la política de l’entitat», ha comentat, tot destacant la importància de donar suport a la base.

La presidenta de la FAG, Anna Pallarès, en declaracions amb els mitjans. | Marvin Arquíñigo
La directora tècnica de la federació, Clàudia López, durant la roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
