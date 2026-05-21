La Casamanya Extrem vol impulsar la participació popular andorrana amb 135 inscrits d’11 nacionalitats ja confirmats

La cursa vertical a un dels cims més emblemàtics del país, la Casamanya Extrem, arribarà el pròxim 6 de juny amb 135 inscrits d’11 nacionalitats diferents i amb diversos noms destacats del circuit internacional, a falta de dues setmanes pel tancament de les inscripcions i amb l’objectiu d’assolir els 300 participants. De fet, segons han explicat aquest dijous els organitzadors de la prova d’Estripagecs Mountain Events, Pau Pellicer i Tomàs Zamora, la competició vol consolidar durant els pròxims anys una participació més popular, juvenil i andorrana, sense perdre el seu posicionament dins el circuit internacional.
«La part més professional i extrema la considerem molt consolidada, era el primer objectiu quan vam assumir l’organització de la prova. El que volem ara és obrir encara més la participació i arribar a la gent jove, no només sub16, sinó infants que des de ben petits agafin interès per aquest món», ha assenyalat Pellicer, tot assegurant que estan alineats amb els objectius de la FAM de crear base i interès i que no es tracta d’obligar ningú a córrer, sinó que estan convençuts que molts, si ho proven, s’hi poden enganxar.
Pel que fa al vessant esportiu, la prova, la qual manté el format de quilòmetre vertical amb tres distàncies diferenciades segons la modalitat: la Casamanya Extrem amb un recorregut de cinc quilòmetres i 1.440 metres de desnivell positiu, la Clàssica de 3,5 quilòmetres i 760 metres de desnivell i la Mini de 2,4 quilòmetres amb 400 metres de desnivell, adaptada a perfils més populars i d’iniciació, tornarà a reunir alguns dels principals noms del circuit internacional de curses de muntanya. Entre els inscrits destaquen l’andorrà Arnau Soldevila, la sèrbia Sladjana Zagorac, així com corredors habituals del circuit com Jordi Alís, Laura Orgué, Eduard Hernández Teixidor o Louis Dumas. En aquest sentit, la prova està homologada per la ISF i la FEDME i forma part de la Copa del Món de curses verticals, així com de la Copa Catalana i de la Copa d’Andorra. «Des dels últims dos o tres anys, si algú vol lluitar per la Copa del Món ha d’estar aquí, perquè és una prova clau del circuit i no se la perd ningú», ha apuntat Pellicer.
Una de les principals novetats d’aquesta edició és la incorporació de la modalitat ‘Kids’, una cursa no competitiva adreçada als infants més petits, amb un recorregut adaptat pel centre del poble amb l’objectiu d’apropar-los a l’ambient de la prova. També s’estrena la modalitat ‘Teams’, pensada per fomentar la participació per equips de tres a cinc corredors, amb format mixt i una orientació més popular, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la competició a participants no habituals del circuit. En aquesta modalitat, a més, s’ha previst una bonificació per a la participació femenina, amb l’objectiu d’equilibrar diferències en els temps històrics. Finalment, també s’incorpora el premi al millor club, el qual reconeixerà la suma de resultats dels corredors federats dins dels diferents circuits i categories.
La Casamanya Extrem també manté el seu vessant social amb la col·laboració amb els Jocs Esportius de la Gent Gran, els quals aprofitaran part de la infraestructura de la cursa per desenvolupar proves adaptades de caminada i un circuit de muntanya de menor exigència, integrat dins l’entorn de la prova.