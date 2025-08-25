L’australiana Maya Joint és el primer escull de Vicky Jiménez en el quadre principal de l’US Open

Havent deixat empremta per a la història andorrana, Vicky Jiménez encetarà demà (17.00 hores) la seva participació en un quadre principal de l’US Open que ahir va donar el tret de sortida amb els primers duels. En aquest sentit, el primer escull de la tricolor serà l’australiana Maya Joint, una jove tenista de 19 anys que actualment ocupa la 43a plaça del rànquing WTA.
Tot i ser pocs mesos més jove que Jiménez, Joint s’ha convertit en una de les màximes revelacions del circuit WTA. Això sí, no per les seves actuacions en els Grand Slam, ja que en els tres disputats aquest curs –el novaiorquès és el darrer de la temporada– ha vist la derrota en primera ronda: Austràlia, Roland Garros i Wimbledon. Val a dir que la seva única victòria en un Grand Slam va arribar precisament als Estats Units l’any passat, en la seva estrena a l’US Open. En aquella ocasió va vèncer a l’alemanya Laura Siegemund per posteriorment caure davant la local Madison Keys. En l’actualitat, el seu darrer matx és una derrota al ‘Tennis in the Land’ de Cleveland davant la també alemanya Eva Lys.
Cal destacar que la pirenaica, amb 20 anys acabats de fer i després de superar la fase prèvia de la cita, ha apujat esgraons al rànquing passant de la posició 132 a la 130 millor raqueta del món. En aquest darrer Grand Slam, abans d’entrar al quadre principal, es va desfer primer de l’estatunidenca Alexis Nguyen i posteriorment de dues australianes, en primera instància d’Astra Sharma i després d’Emerson Jones. En cas de vèncer demà, la seva rival serà la vencedora del partit entre la local Amanda Anisimova (número nou del rànquing mundial) i la també australiana Kimberly Birrell (número 83).