Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Vicky Jiménez durant un partit de l'US Open. | US Open
Pol Forcada Quevedo
Tennis

L’australiana Maya Joint és el primer escull de Vicky Jiménez en el quadre principal de l’US Open

Amb 19 anys ocupa la 43a plaça del rànquing WTA, tot i que en els tres Grand Slam disputats aquest curs ha vist la derrota en primera ronda

Havent deixat empremta per a la història andorrana, Vicky Jiménez encetarà demà (17.00 hores) la seva participació en un quadre principal de l’US Open que ahir va donar el tret de sortida amb els primers duels. En aquest sentit, el primer escull de la tricolor serà l’australiana Maya Joint, una jove tenista de 19 anys que actualment ocupa la 43a plaça del rànquing WTA.

Tot i ser pocs mesos més jove que Jiménez, Joint s’ha convertit en una de les màximes revelacions del circuit WTA. Això sí, no per les seves actuacions en els Grand Slam, ja que en els tres disputats aquest curs –el novaiorquès és el darrer de la temporada– ha vist la derrota en primera ronda: Austràlia, Roland Garros i Wimbledon. Val a dir que la seva única victòria en un Grand Slam va arribar precisament als Estats Units l’any passat, en la seva estrena a l’US Open. En aquella ocasió va vèncer a l’alemanya Laura Siegemund per posteriorment caure davant la local Madison Keys. En l’actualitat, el seu darrer matx és una derrota al ‘Tennis in the Land’ de Cleveland davant la també alemanya Eva Lys.

Cal destacar que la pirenaica, amb 20 anys acabats de fer i després de superar la fase prèvia de la cita, ha apujat esgraons al rànquing passant de la posició 132 a la 130 millor raqueta del món. En aquest darrer Grand Slam, abans d’entrar al quadre principal, es va desfer primer de l’estatunidenca Alexis Nguyen i posteriorment de dues australianes, en primera instància d’Astra Sharma i després d’Emerson Jones. En cas de vèncer demà, la seva rival serà la vencedora del partit entre la local Amanda Anisimova (número nou del rànquing mundial) i la també australiana Kimberly Birrell (número 83).

Comparteix
Notícies relacionades
La Vuelta i la previsió necessària
Les prestacions actives per discapacitat al mes de març representen un 3,2% més que a finals de l’any passat
El programa Enllaç preveu ampliar les places fins a 30 aquest setembre per donar cobertura a més infants amb TEA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’Àliga agrada a la FIS: “És una molt bona pista per les proves de velocitat femenines i segur tindrem bones curses”
  • Esports
Felip Gallardo dimiteix com a president del VPC per motius de salut “que requereixen tota la meva atenció”
  • Esports
L’FC Andorra es trasllada durant dos dies a Encamp per donar impuls a la campanya d’abonats
Publicitat
Entrevistes esportives
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Eric Galimany
Jugador de la Federació Andorrana de Golf
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu