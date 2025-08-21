Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La tenista Vicky Jiménez, en un partit anterior. | Arxiu ANA
Pol Forcada Quevedo
Tennis

Vicky Jiménez es desfà d’Astra Sharma i es troba a només un duel d’accedir al quadre principal del US Open

La tricolor s'enfrontarà demà a l'australiana Emerson Jones, actual número 199 mundial, qui avui ha vençut per 2-0 a la brasilera Laura Pigossi

Vicky Jiménez manté l’alt nivell en el darrer Grand Slam de la temporada, el US Open. Si el dilluns es desfeia d’Alexis Nguyen en la primera ronda prèvia de la cita per 0-2 (2-6 i 5-7), avui ha remuntat un partit que ahir es va aturar per la pluja i s’ha acabat imposant a Astra Sharma per 1-2 (6-2, 3-6 i 3-6).

El primer set es va disputar íntegrament ahir, i va ser amb l’australiana, l’actual número 144 del rànquing WTA, manant en tot moment. De fet, la tricolor va perdre dos dels seus primers tres serveis i es va veure per sota el marcador al 4-1. Sharma va tornar a sumar i Jiménez va repetir amb la rèplica, però no va poder evitar el 6-2 final.

En la segona mànega, la 132a millor raqueta del planeta ha demostrat d’allò que està feta. El començament ha estat parell, amb punts successius fins a l’empat a tres. A partir de llavors, dos serveis a favor de la pirenaica, qui n’ha trencat un de la rival per fer el 3-6. La dinàmica no ha canviat i en el definitiu joc ha tornat a marcar el ritme l’andorrana, qui ha estat per sobre en tot moment. D’un 0-2 se n’han anat al 2-4, després al 3-5 i un trencament de servei definitiu de Jiménez ha deixat un altre 3-6, i el consegüent passi de ronda.

Demà, no abans de les 17.00 hores, la pirenaica s’enfrontarà contra la també australiana Emerson Jones (actual número 199 mundial), qui avui ha vençut per 2-0 a la brasilera Laura Pigossi (número 205), a la cerca d’una plaça del quadre principal del torneig.

