Vicky Jiménez s’imposa a Alexis Nguyen i accedeix a la segona ronda de la fase prèvia del US Open (0-2)

Vicky Jiménez ha començat amb bon peu el darrer Grand Slam de la temporada, el US Open. Aquesta tarda s’ha desfet d’Alexis Nguyen en la primera ronda prèvia de la cita per 0-2 (2-6 i 5-7), accedint així al següent escull.
El primer set ha estat ben ràpid. De fet, només ha durat mitja hora, tot i que a l’inici ha estat igualat. La tricolor, actual número 133 al rànquing mundial, ha anat alternant punts amb l’estatunidenca fins al 2-2. Després, ha imposat el seu ritme per trencar dos serveis de la jove de 17 anys i sumar els dos seus per tancar el 2-6.
La segona mànega ha estat més igualada i, en un principi, marcada per imprecisions de totes dues tenistes. Ha estat Nguyen qui ha agafat distància fins al 4-2, després que la seva rival perdés dos serveis, però a partir de llavors la pirenaica ha agafat embranzida per, de mica en mica, anar remuntant fins a empatar a cinc. A partir de llavors, Jiménez ha sumat els dos jocs posteriors per endur-se el triomf.
La pròxima rival de l’andorrana sortirà de l’enfrontament entre l’australiana Astra Sharma (número 146 del rànquing WTA) i la sèrbia Lola Radivojević (número 153), a hores del tancament d’aquesta edició encara en joc.