Futbol - Afer amb l'estadi

A falta del cost definitiu, Bonell afirma que l’FC Andorra jugarà a l’Estadi de la FAF: “Un dels millors de la lliga”

La xifra mensual pel lloguer, en principi, és de 100.000 euros, de la qual la titular d'Esports no avança quin percentatge en pagarà el Govern

L’acord entre la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l’FC Andorra perquè aquest darrer jugui el curs vinent a l’estadi d’Encamp està molt enllestit, i a falta de serrells, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, està convençuda que “es tancarà segur”. Així ho ha reconegut durant l’acte d’agraïment a les federacions esportives i al COA pels Jocs dels Petits Estats: “Podem afirmar que l’FC Andorra jugarà en un dels 10 millors estadis de LaLiga Hypermotion […] Compleix inclús els requisits per acollir la Primera Divisió”.

Precisament, aquesta tarda s’han reunit amb representants de LaLiga, dins el protocol que aquesta segueix amb els conjunts acabats d’ascendir, per veure com està la infraestructura encampadana. En aquest sentit, ha recordat que l’acord entre la FAF i el club tricolor ha d’estar tancat abans del 20 de juliol perquè l’associació esportiva espanyola haurà de fer diferents inversions al camp, com la instal·lació de càmeres. Amb tot plegat, “resta el més important”: conèixer el cost mensual definitiu del lloguer de l’estadi (en principi 100.000 euros) i “veure la disponibilitat econòmica de l’FC Andorra i de quina manera podem ajudar des del Govern”, ha afegit la titular d’Esports, apuntant que aquesta aportació de l’Executiu ara per ara no la pot avançar.

Agraïment pels Jocs dels Petits Estats

En un acte “senzill”, el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat per diferents membres de l’Executiu, ha agraït a les diferents federacions i al Comitè Olímpic Andorrà (COA), així com a tots els implicats, el treball “incansable” i el “magnífic desenvolupament” dels darrers Jocs dels Petits Estats. “Vam tornar a demostrar que estem altament capacitats per acollir esdeveniments esportius d’alt nivell”, ha proferit, donant de nou les gràcies “per haver projectat la imatge d’un país acollidor, preparat i amb uns valors ferms”. “Ara ja són un llegat que ens ha de servir per impulsar l’esport i fer créixer encara més el talent del país […] Quan treballem plegats som capaços de grans coses”, ha finalitzat.

El cap de Govern, Xavier Espot, durant l’agraïment a les federacions i al COA. | SFGA/CEsteve