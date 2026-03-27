  • Jan Gumà, Gerard Solà i Nil Boutarfas, celebrant l'únic gol del partit. | FAF
Pol Forcada Quevedo
Futbol internacional

La selecció sub21 repeteix la fita de l’any 2020 i la totpoderosa Anglaterra acaba empatant amb un penal a l’afegit (1-1)

Gerard Solà ha estat l'encarregat d'obrir la llauna a l'inici de la segona meitat, rematant al segon pal una espectacular centrada de Yedid Santaella

La selecció sub21 continua fent passes agegantades i aquesta tarda ha repetit la fita de la fase de classificació de l’Eurocopa de l’any 2021 de la categoria −un partit que va cloure 3 a 3−, empatant a u contra Anglaterra, la vigent campiona. Encara més, ha tingut el triomf, que hagués estat històric, a tocar, fins que a l’afegit ha arribat la igualada des dels 11 metres.

La primera ocasió ha sigut pels locals, amb una centrada de Yedid Santaella a la que no ha arribat Gerard Solà (3′). Així, han plantat cara a una potència com és l’anglesa, que si bé s’ha fet amb la possessió, li ha costat trobar forats. La més clara de la primera meitat, de fet, ha estat per als d’Eloy Casals (15′). Solà ha rebut en llarg, l’ha deixat amb el cap a Ot Remolins qui, des de la frontal, l’ha enviat llepant el pal dret de la porteria defensada per James Beadle.

Ha sigut a partir dels 20 minuts que els tricolor han posat encara una marxa més per establir-se més sovint a camp contrari, posant en compromís els ‘The Young Lions’. La primera per a aquests ha arribat gairebé a la mitja hora i des del córner, llançat per Ethan Nwaneri i acabat amb una rematada al segon pal de Josh Acheampong directament a fora. Han tingut un parell més abans de cloure els primers 45 minuts, una amb Divin Mubama sense arribar a fer-se amb una centrada lateral (32′) i una amb Myles Lewis-Skelly rematant per sobre el travesser (42′). Val a dir que els pirenaics també han arribat, però la defensa rival ha refusat el perill.

Gerard Solà, a l’acció del gol. | FAF

A la represa, els de Lee Carsley han cercat més porteria contrària, aspecte que s’ha traduït en algunes ràpides arribades que, cal esmentar, no han sigut capaços de concretar. Qui sí que ho han fet han estat els andorrans, fabricant-se una jugada que ha iniciat Hugo Ferreira al mig del camp per acabar amb una espectacular centrada de Santaella des de l’esquerra que Solà, avançant-se al seu parell, ha rematat al segon pal amb la dreta (52′). A partir d’aquí, la dinàmica ha canviat, i als anglesos han estat encara més verticals. Ha estat llavors quan els del Principat han mostrat la millor versió en defensa, refusant totes les accions.

En aquest període, els únics tirs a porta dels visitants els han fet Jobe Bellingham (68′) i Tyler Dibling (82′), ambdues ocasions des de fora de l’àrea i directe a les mans de Marc de Castro. L’empat, però, els ha arribat a les acaballes, amb un penal d’Ian Olivera comés sobre Bellingham i que ha transformat Rico Lewis (90′). Amb aquest resultat, Andorra es manté quarta del grup D amb set punts −però amb un i dos partits més que els seus perseguidors−. Els dos darrers duels els jugarà a l’octubre, rebent a Moldàvia i a Eslovàquia.

Absoluta

Per la seva part, el combinat absolut ha perdut davant Montenegro el primer amistós d’aquesta aturada internacional. El resultat final ha estat un 2-0 gràcies a un gol de Stefan Mugoša des dels 11 metres a les acaballes de la primera meitat i un de Milutin Osmajić al 80′. Els homes de Koldo Álvarez de Eulate s’enfrontaran dimarts contra San Marino (18.00 hores) abans de donar el tret de sortida, a l’octubre, a la UEFA Nations League.

Diferents accions del partit de la selecció sub21. | FAF
