Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Participants a la sortida de la 9a Skimo Femení de Pal Arinsal, una cursa que ha batut rècord d’inscripcions. | Pal Arinsal
El Periòdic d'Andorra
Cursa popular

La Skimo Femení de Pal Arinsal bat rècord amb més de 420 participants en una jornada marcada per la solidaritat

La vessant solidària de la cursa permet reunir 5.260 euros per a AUTEA, que se sumen als més de 26.000 recaptats en edicions anteriors

La novena edició de la Skimo Femení celebrada a l’estació de Pal Arinsal ha registrat una participació rècord amb més de 420 persones en aquesta cursa popular d’esquí de muntanya i raquetes de neu organitzada coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.

La cita continua creixent en participació i enguany ha experimentat un augment del 13% respecte a l’any passat, quan hi van prendre part 341 persones. Del total de participants, el 60% ho han fet en esquí de muntanya i el 40% en la modalitat de raquetes de neu.

La competició també ha comptat amb una participació destacada d’equips, amb un total de 99 formacions entre les dues disciplines. Entre aquestes hi havia conjunts d’entre tres i vuit membres, parelles femenines, parelles mixtes i equips familiars. La majoria de participants continuen sent dones, que representen el 86% del total. Tot i això, la presència masculina també ha crescut respecte a l’edició anterior, passant de 41 a 60 participants.

La prova solidària ha recaptat 5.260 euros per AUTEA, que se sumen als més de 26.000 reunits en edicions anteriors

La prova manté el seu vessant solidari destinant part de la recaptació a AUTEA, l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra. En aquesta edició s’han recaptat 5.260 euros, la xifra més elevada assolida fins ara, que se sumen als més de 26.000 euros aconseguits en edicions anteriors.

A més, la jornada ha incorporat una modalitat de participació solidària sense competir que ha permès col·laborar amb una aportació econòmica i participar en l’ambient de la cursa.

La novena edició de la cursa popular de Skimo Femení reivindica la participació de dones en els esports de muntanya

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’FC Andorra guanya al darrer sospir davant del Sporting amb un gol ‘de sort’ de Yeray al temps afegit (1-0)
Jordina Caminal no completa el supergegant de la Copa del Món de Val di Fassa després de quedar fora de cursa
Sandra Patricia Herrera: «El més important és no tenir prejudicis pel fet que s’hagi considerat un ofici d’homes»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La novena edició de la cursa popular de Skimo Femení reivindica la participació de dones en els esports de muntanya
  • Esports
Naiara Liñán: «Els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 són la gran cita marcada en vermell al calendari»
  • Esports
Tabak demana “tenir els peus a terra” després d’una victòria d’infart i destaca l’esperit de tot l’equip i l’afició
Publicitat
Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu