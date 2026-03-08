La Skimo Femení de Pal Arinsal bat rècord amb més de 420 participants en una jornada marcada per la solidaritat

La novena edició de la Skimo Femení celebrada a l’estació de Pal Arinsal ha registrat una participació rècord amb més de 420 persones en aquesta cursa popular d’esquí de muntanya i raquetes de neu organitzada coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.
La cita continua creixent en participació i enguany ha experimentat un augment del 13% respecte a l’any passat, quan hi van prendre part 341 persones. Del total de participants, el 60% ho han fet en esquí de muntanya i el 40% en la modalitat de raquetes de neu.
La competició també ha comptat amb una participació destacada d’equips, amb un total de 99 formacions entre les dues disciplines. Entre aquestes hi havia conjunts d’entre tres i vuit membres, parelles femenines, parelles mixtes i equips familiars. La majoria de participants continuen sent dones, que representen el 86% del total. Tot i això, la presència masculina també ha crescut respecte a l’edició anterior, passant de 41 a 60 participants.
La prova solidària ha recaptat 5.260 euros per AUTEA, que se sumen als més de 26.000 reunits en edicions anteriors
La prova manté el seu vessant solidari destinant part de la recaptació a AUTEA, l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra. En aquesta edició s’han recaptat 5.260 euros, la xifra més elevada assolida fins ara, que se sumen als més de 26.000 euros aconseguits en edicions anteriors.
A més, la jornada ha incorporat una modalitat de participació solidària sense competir que ha permès col·laborar amb una aportació econòmica i participar en l’ambient de la cursa.