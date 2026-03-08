Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les organitzadores de la cursa popular de Skimo femení. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Visibilitat a la dona en l'esport

La novena edició de la cursa popular de Skimo Femení reivindica la participació de dones en els esports de muntanya

La cita esportiva aposta per un ambient festiu i accessible, pensat perquè participants de tots els nivells descobreixin l’esquí de muntanya

La nova edició de l’Skimo Femení, la cursa popular femenina d’esquí de muntanya, torna a celebrar-se coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, una data que les impulsores de la iniciativa, Gresmi Roca i Maria Rosa Vergés, han volgut vincular des del principi amb l’esport i la muntanya. La prova s’ha consolidat amb els anys com una jornada que combina activitat física, convivència i celebració amb l’objectiu de donar visibilitat a la participació femenina en els esports de neu.

La coincidència amb el 8 de març dona un significat especial a una cita que busca anar més enllà de la competició. L’esperit de la cursa és sobretot participatiu i festiu, pensat perquè qualsevol persona s’hi pugui sumar independentment de l’edat, la condició física o el nivell. “No és un mundial, sinó una cursa popular que té les dones com a protagonistes”, expliquen les organitzadores.

La cursa situa les dones al centre i busca fomentar la participació femenina en els esports de muntanya a través d’un format popular

En els esports de muntanya, i especialment en l’esquí de muntanya, la participació femenina ha crescut en els darrers anys, però el nombre de dones que competeixen encara és inferior al dels homes. En aquest context, iniciatives com l’Skimo Femení busquen contribuir a trencar barreres i reforçar la presència femenina dins aquestes disciplines. “Suposa oferir-los un espai propi on puguin competir, gaudir i tenir la seva pròpia classificació”, remarquen.

El fet que es tracti d’una cursa popular facilita que moltes persones s’hi acostin per primera vegada. Parelles, grups d’amics o famílies aprofiten la cita per preparar-se plegats i compartir el repte esportiu. “Volem que totes les dones puguin participar-hi, independentment de l’edat o del nivell, i també fomentem que ho facin acompanyades de la parella, la família o els amics”, assenyalen.

La novetat d’enguany permet la participació masculina només en equips amb dones per reforçar el protagonisme femení dins la prova

Un dels objectius principals és també animar nenes i dones joves a practicar esport i a perdre la por a competir. “Que s’hi animin sense dubtes. És una cursa que es pot fer amb amigues, amics o família, i és una oportunitat per descobrir un esport apassionant”, destaquen.

La novena edició compta amb una novetat destacada: els homes poden participar-hi, però sempre dins d’equips on hi hagi dones, en modalitats com parella mixta, parella familiar o equips de diversos integrants. L’organització espera continuar ampliant la participació i consolidar una cita esportiva que combina muntanya, esport i la voluntat de celebrar el 8 de març d’una manera diferent.

Més de 200 persones reclamen el dret a l’avortament al 8-M i denuncien el retrocés del debat legislatiu al país

Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
