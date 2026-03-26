La selecció sub21 vol donar continuïtat a la fase de classificació de l’Eurocopa mantenint la bona dinàmica a casa

La selecció sub21 de futbol reprendrà demà la fase de classificació de l’Eurocopa de la categoria disputant la vuitena jornada. Serà a l’Estadi Nacional (19.30 hores amb entrada gratuïta) davant una sempre complicada Anglaterra, tot i que amb la moral crescuda després de vèncer 4-0 a Irlanda en la darrera finestra, al novembre. “És el repte més gran que podem tenir en aquesta fase”, ha mencionat el seleccionador, Eloy Casals, afegint que l’afronten amb la il·lusió de “tornar a demostrar que estem preparats per competir contra qualsevol”. Tot i que aquesta vegada el ‘qualsevol’ sigui un campió d’Europa per dos anys consecutius.
Serà el penúltim duel abans de cloure aquest Preuropeu a l’octubre, quan els tricolor rebran a Moldàvia i a Eslovàquia. Ara per ara ocupen el quart lloc del Grup D −són sis conjunts−, però amb més partits jugats que els seus perseguidors. Qui l’encapçala són precisament els ‘The Young Lions’, que s’han endut el triomf en els cinc duels que han disputat, un d’ells, contra els andorrans. Va ser el passat 13 d’octubre al Pride Park de Derby en un matx que va cloure amb un 1-0 al lluminós, amb una única diana de Tyrique George, extrem del Chelsea cedit a l’Everton.
A més, els anglesos, sota les ordres de Lee Carsley, no han encaixat cap gol en aquesta fase. I la seva llista tampoc presenta sorpreses. Compta amb noms de renom com el de Josh Acheampong, Rico Lewis, Myles Lewis-Skelly, Brooke Norton-Cuffy, Jobe Bellingham, Archie Gray, Samuel Amo-Ameyaw, Divin Mubama, el mateix George o Ethan Nwaneri.
“La nostra idea és evitar que es puguin avançar ràpid i, a partir d’aquí, a veure si som capaços d’entrar bé al partit i de treure’ls la pilota”, ha assenyalat el míster, incidint que si mostren una imatge similar al partit d’anada “ells no estaran còmodes i ens en podem beneficiar”.
Qui també jugarà demà és l’absoluta. Serà un amistós contra Montenegro (17.00 hores), abans de fer el mateix dimarts vinent contra San Marino (18.00 hores), amb l’objectiu de preparar l’inici de la UEFA Nations League que començarà a l’octubre.