La manca d’Iker Álvarez, la novetat de la llista de Koldo de cara els amistosos contra Montenegro i San Marino

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha publicat aquest matí la llista de Koldo Álvarez de Eulate per fer front aquest divendres a Montenegro, en un amistós programat a les 18.00 hores. D’aquesta, la principal novetat és la manca del seu fill, Iker Álvarez, qui s’ha quedat a Còrdova tenint en compte que Carlos Marín està lesionat. A més, el conjunt andalús, amb dos punts més que l’FC Andorra i sis derrotes consecutives, té un exigent calendari per intentar capgirar aquesta mala dinàmica: aquest divendres contra el Mirandés i dimarts visitant el ‘Dépor’. En aquest sentit, el porter tampoc serà dimarts vinent contra San Marino.
Amb tot, sota pals hi ha Josep Gomes, Álex Ruiz i Mauro Rabelo. ‘Dacu’, Èric de Pablos, Christian García, Marc García, Joel Guillén, Max Llovera, Kiko Pomares, ‘Chus’ Rubio i Moi San Nicolás són els defenses; al mig del camp hi ha Pau Babot, Èric de las Heras, Izan Fernández, Àlex Martínez, Marc Pujol, João Teixeira i Marc Vales; i Guillaume López, ‘Cucu’ Fernández, Jordi Aláez i ‘Berto’ Rosas com a puntes de llança.
Sub21
D’altra banda, la selecció sub21 també té partit aquesta setmana, en el seu cas de la fase de classificació de l’Eurocopa. Serà divendres (19.30 hores) a l’Estadi Nacional contra Anglaterra, i amb la clara voluntat de donar continuïtat al triomf de la darrera finestra contra Irlanda. L’entrada és gratuïta.
Eloy Casals comptarà amb Adrià Cornella i Marc de Castro a la porteria; Guillem Acosta, Guillem Carrau, Àlex Cornella, Marc Rodríguez, Biel Borra, Ian Olivera i Dani de Sa en defensa; Ot Remolins, Nil Linares, Hugo Ferreira, Nelson Mendes, Alex Rente, Pere Simonet, Yedid Santaella i Albert Solanes al mig del camp; i Gerard Solà, Marcel Carrau, Iván Rodríguez i Jan Gumà en atac.