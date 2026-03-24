Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Iker Álvarez, amb la selecció el passat 11 d'octubre a Letònia. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol internacional

La manca d’Iker Álvarez, la novetat de la llista de Koldo de cara els amistosos contra Montenegro i San Marino

La selecció sub21 també té partit aquesta setmana, en el seu cas de la fase de classificació de l'Eurocopa, divendres contra Anglaterra

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha publicat aquest matí la llista de Koldo Álvarez de Eulate per fer front aquest divendres a Montenegro, en un amistós programat a les 18.00 hores. D’aquesta, la principal novetat és la manca del seu fill, Iker Álvarez, qui s’ha quedat a Còrdova tenint en compte que Carlos Marín està lesionat. A més, el conjunt andalús, amb dos punts més que l’FC Andorra i sis derrotes consecutives, té un exigent calendari per intentar capgirar aquesta mala dinàmica: aquest divendres contra el Mirandés i dimarts visitant el ‘Dépor’. En aquest sentit, el porter tampoc serà dimarts vinent contra San Marino.

Amb tot, sota pals hi ha Josep Gomes, Álex Ruiz i Mauro Rabelo. ‘Dacu’, Èric de Pablos, Christian García, Marc García, Joel Guillén, Max Llovera, Kiko Pomares, ‘Chus’ Rubio i Moi San Nicolás són els defenses; al mig del camp hi ha Pau Babot, Èric de las Heras, Izan Fernández, Àlex Martínez, Marc Pujol, João Teixeira i Marc Vales; i Guillaume López, ‘Cucu’ Fernández, Jordi Aláez i ‘Berto’ Rosas com a puntes de llança.

Sub21

D’altra banda, la selecció sub21 també té partit aquesta setmana, en el seu cas de la fase de classificació de l’Eurocopa. Serà divendres (19.30 hores) a l’Estadi Nacional contra Anglaterra, i amb la clara voluntat de donar continuïtat al triomf de la darrera finestra contra Irlanda. L’entrada és gratuïta.

Eloy Casals comptarà amb Adrià Cornella i Marc de Castro a la porteria; Guillem Acosta, Guillem Carrau, Àlex Cornella, Marc Rodríguez, Biel Borra, Ian Olivera i Dani de Sa en defensa; Ot Remolins, Nil Linares, Hugo Ferreira, Nelson Mendes, Alex Rente, Pere Simonet, Yedid Santaella i Albert Solanes al mig del camp; i Gerard Solà, Marcel Carrau, Iván Rodríguez i Jan Gumà en atac.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
Entrevistes esportives
Alejandro Doña
Director tècnic del Club Rítmica Valira
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu