  • Adrià Blat, provant sort amb un remat llunyà. | TVM Sport
Pol Forcada Quevedo
Futbol sala

La selecció de futbol sala fa els deures, s’imposa a Malta i obté el bitllet per a la ‘Main Round’ del Premundial (0-5)

Es disputarà dissabte la primera plaça del grup davant el combinat amfitrió, Dinamarca, que ahir ja va vèncer a Malta i avui juga contra Escòcia

Després de signar el millor resultat de la història, la selecció andorrana de futbol sala ha tornat a fer els deures i, a falta d’un partit, ja s’ha fet amb el bitllet per a la ‘Main Round’ del Premundial. Ho ha fet aquesta tarda després d’imposar-se a Malta (0-5) en el que ha estat el segon duel de la ronda preliminar que es disputa a Dinamarca i el qual, com ahir, ràpid se li ha posat de cara. En uns primers compassos amb arribades tricolor, Arnau Rodríguez ha obert la llauna just passats els dos minuts amb un potent tir pel primer pal després de rebre en profunditat del seu germà petit, ‘Uri’ Rodríguez.

Els de Talin Puyalto han sabut jugar sense pilota a l’espera de contracops, i han gaudit de les millors ocasions. Com una de Christian Regalo que no ha arribat a rematar al segon o una de Jose Segura que ha aturat Clint Mifsud, el porter maltès. Els seus ho han provat just després, però Max Pons ha replicat aturant un mà a mà davant Marrwan Telisi. A partir de llavors, els de Roberto Menichelli han tingut alguna acció cercant en llarg al mateix Telisi i a Michael Borg, tot i que no han acabat concretant. Sí que ho han fet els pirenaics a cinc minuts de cloure la primera meitat, quan d’una contra conduïda per Adrià Blat, Regalo ha fet un barret a Mifsud per deixar un 0-2 al marcador que Andre Cachia gairebé trastoca en trobar-se amb el pal.

La selecció signa el millor resultat històric i apallissa Escòcia per obrir la ronda preliminar del Premundial (10-0)

Llegir

A la represa, el tercer. D’una jugada assajada, Brayan Pinto ha provat sort amb un tir des de la frontal que el porter rival s’ha empassat. Maikinho ha pogut retallar diferències just després, però el xut li ha sortit massa creuat. La dinàmica sobre el 40×20 durant els segons 20 minuts ha estat igual que els primers, i els de l’estat insular del Mediterrani ho han intentat amb més insistència fins que Mifsud ha vist la vermella directa per una falta sobre Claudi Bové, qui ha hagut de deixar l’encontre. Amb superioritat numèrica, Jose Segura, amb una ‘folha seca’ frontal i llunyana, ha incrementat la diferència.

Restant encara 10 minuts, Malta ha sortit amb porter jugador, però la bona faceta defensiva dels andorrans, aspecte que Puyalto ha destacat en més d’una ocasió, ha evitat el gol perquè Regalo acabés signant el seu doblet particular en un nou contracop i deixés el definitiu 0-5. La mala notícia, la recaiguda d’Arnau Rodríguez, qui just s’havia acabat de recuperar d’una lesió de llarga duració. Amb l’objectiu complet, els tricolor es disputaran dissabte (15.00 hores) la primera plaça del grup davant el combinat amfitrió, Dinamarca, que ahir ja va vèncer a Malta per 1-5 i avui juga contra Escòcia.

