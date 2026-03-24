La radiografia social de la Multisegur: forta dependència estrangera, però amb almenys un andorrà per equip

Que en l’actualitat la xifra d’andorrans a la Lliga Multisegur Assegurances, la Primera Divisió de futbol, sigui baixa, no és pas qüestió de nivell. Almenys aquesta és la visió dels clubs que hi prenen part. Però que el total de nacionals sigui de 26 en una competició de nou conjunts −tenint en compte que el Pas de la Casa va ser expulsat−, confirma la forta dependència de forans. “El nivell de la lliga està bé, tot i que un club com nosaltres tingui quatre jugadors és poc. N’hi hauria d’haver més”, ha comentat el coordinador general de la UE Santa Coloma, Juan Manuel López.
Aquesta visió també la tenen des d’un altre conjunt que, contrari a l’anterior, només compta amb un tricolor: el Carroi. “Els jugadors andorrans són de selecció, la majoria són bons, però hi ha altres clubs que els agafen abans i arreglen abans també l’aspecte econòmic, així que és més difícil tenir-ne més”, ha citat un dels mandataris, Víctor Pérez. Al tomb, recorda que també hi ha l’ENFAF i un bon grapat que juguen fora de les fronteres, mentre que López assenyala que comptar amb jugadors nacionals té un gran avantatge si són cridats amb la selecció absoluta perquè “és un ingrés prou gran per al club”.
En aquest sentit, la voluntat és poder comptar amb més pirenaics. Ara bé, des d’un altre dels conjunts de Primera han fet èmfasi que “tothom vol classificar-se a Europa” i, en relació amb això, “potser alguns jugadors es queden curts”. “Hi ha andorrans molt bons, i la resta no és que siguin dolents”, han incidit, “però no donen per jugar a escala europea”. D’altres, prefereixen l’experiència fora. “Els andorrans volen marxar, ens ha passat amb moltíssims […] Alguns tornen de lesió, comencen a jugar i a la que els surt una oferta d’Espanya d’un equip normal, inclús podent aspirar a més, volen marxar, i és normal perquè són joves”, ha esmentat la coordinadora general de l’FC Santa Coloma, Annabel Llevot.
Cal fer una mica de context. La Multisegur viu un procés de creixement accelerat, amb més inversió, presència internacional i millores en l’estructura dels clubs, un fet que l’està consolidant com una lliga emergent. I comparada amb l’entorn europeu, és relativament jove, ja que va ser creada la temporada 1995/96. Abans, els equips existents, que no eren pas tots els d’ara, disputaven campionats amateurs. Més enllà de l’FC Andorra, el conjunt nacional més antic és l’FC Encamp, i dels que disputen el campionat lliguer és el Ranger’s, fundat el 1981. El segueixen els dos colomencs, del 1986, i l’Inter d’Escaldes, del 1991. De l’any 2000 fins ara van sorgir l’Atlètic d’Escaldes (2002), el Penya Encarnada (2009), l’FC Ordino (2010), el CE Carroi (2014) i l’Esperança (2020).
Canvi al reglament?
Durant el pla estratègic 2025/28 presentat a principis de desembre, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va assegurar quela voluntat és incrementar el nombre de jugadors andorrans a les dues lligues nacionals −també fer ambdues divisions més competitives i fer que els clubs siguin cada vegada més professionals−. En aquest sentit, i sense concretar si les noves mesures s’implementarien de cara el curs vinent, es va posar d’exemple models d’altres països, com les places amb sub21 o comptar amb un mínim de nacionals en plantilla.
Tot plegat, iniciatives que als conjunts no els acaben de fer el pes. “Es pot establir una quantitat mínima de jugadors, però també pot passar que no s’hi arribi perquè no hi ha prou gent”, han comentat des d’un dels dos equips de Santa Coloma. Des d’un altre equip consultat han estat clars: “No estic a favor d’aplicar incentius com aquests perquè no som nosaltres els que no volem que vinguin els andorrans, ja ens agradaria tenir-ne molts més, també els internacionals […] No afegiria una aplicació com la quota mínima perquè s’han implementat a altres països i han sigut un desastre”.
De totes maneres, sí que estan a favor de donar suport a què el futbol nacional continuï en augment. “Sempre apostem pel futbol andorrà i la gent d’aquí. Intentem que els joves, com els juvenils, pugin de categoria, entrenin amb el primer equip i aconsegueixin arribar a Primera Divisió”, ha destacat Llevot.
Prenent-li la paraula, el coordinador del Ranger’s, Giovanny Ramírez, ha deixat clar que una de les seves premisses és desenvolupar el futbol i el talent local: “Busquem ajudar a aquest desenvolupament amb l’afany d’elevar el nivell, així que queda clar que ens agradaria comptar amb més andorrans”. “És part del nostre ADN, buscar i poder col·laborar al fet que els futbolistes nacionals no només marxin cap a Espanya, també que puguin obrir-se a altres mercats i ajudi al creixement de la selecció”, ha completat.
Aspecte econòmic
Aquest creixement general lliguer que s’ha experimentat va acompanyat de salaris cada vegada més competitius, però des d’algun conjunt demanen més ajuts en aquest sentit. “L’ajuda que dona la FAF és bona, però crec que es queda una mica enrere de tant que ha avançat el futbol al país. Amb 10 anys s’ha fet un salt gegant del que es pagava llavors al d’ara [als jugadors], i aquestes ajudes tampoc són tantes”. Així de clars han estat des d’un equip de Primera, afegint que la Multisegur “és una lliga que no es veu molt, hi ha poca afició a l’estadi, no hi ha venda de samarretes ni d’entrades… s’ha d’equiparar, perquè són ingressos que la resta del món té i aquí ens falten”.
Andorrans a cada equip de la Lliga Multisegur Assegurances
FC Santa Coloma: Mauro Rabelo (POR), Álex Ruiz (POR), ‘Moi’ San Nicolás (DEF), ‘Chus’ Rubio (LD), Jordi Rubio (LD), Hugo Ferreira (MC) i Guillaume López (DC)
FC Ranger’s: Matías Rubén (POR), Marc Rebés (CEN), Gerard Estrada (MC), Gabriel Leighton (ED) i Iván Rodríguez (DC)
UE Santa Coloma: Christian García (CEN), Èric de Pablos (LD), Àlex Martínez (ED) i ‘Cucu’ Fernández (DC)
Atlètic Club d’Escaldes: Marc Navarro (POR), Marc Pujol (MC) i Jordi Aláez (EI)
FC Ordino: ‘Xisco’ Pires (POR) i Alex Jauregui (POR)
CF Esperança: ‘Miki’ del Castillo (CEN) i Eric Balastegui (DC)
Inter Club d’Escaldes: Adrián ‘Dacu’ (LI)
Penya Encarnada: César Rodríguez (MC)
CE Carroi: Nelson Meireles (EI)